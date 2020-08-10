Только один пассажир автобуса Рига — Даугавпилс связался с эпидемиологами
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До сих пор с Центром по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) связался только один пассажир автобуса Рига — Даугавпилс, ехавший вечерним рейсом 31 июля, сообщает LETA.

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Представитель ЦПКЗ Илзе Арая указала, что не все пассажиры автобуса считаются контактными лицами, так как больной пассажир сидел в одном конкретном месте. Однако всё равно ведомство призывает пассажиров связаться с эпидемиологами.

Как уже сообщалось, больной ковидом 31 июля в 18:05 отправился на автобусе из Риги в Даугавпилс. Эпидемиологи разыскивают пассажиров автобуса.

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