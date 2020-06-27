Только по телефону или через интернет: CSDD призывает пользоваться предварительной записью

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) просит латвийцев свести к минимуму посещения центра обслуживания клиентов. Латвийцев призывают пользоваться порталом e-CSDD или предварительно записываться по телефону для получения водительских удостоверений и других услуг.

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Чтобы зарегистрировать транспортное средство, а также получить или обменять водительские права, нужно предварительно позвонить по телефону 670 257 77 и записаться. Получить вышеперечисленные услуги можно в центре обслуживания клиентов с двух часов дня после предварительной записи. Без записи центр обслуживания клиентов не принимает.

Дирекция безопасности дорожного движения просит также максимально использовать портал e-CSDD, поскольку телефонная линия часто может быть занята, учитывая нагрузку телефонных операторов.

Технический осмотр транспортных средств проводится в обычном режиме. Но оплату услуги рекомендуют осуществлять через систему e-pakalpojumi.

В CSDD при этом предупреждают, что в случае образовавшейся очереди на техосмотр, не следует выходить из машины в ожидании. Необходимо оставаться в автомобиле, пока очередь не дойдет до вас.

Дирекция безопасности дорожного движения также напоминает, что через электронную систему e-pakalpojumi можно записаться и на экзамены и призывает пользоваться этой возможностью.