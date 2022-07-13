Только пять человек из числа министров и депутатов служат в Земессардзе

Из министров действующего правительства и депутатов 13-го Сейма только пятеро служат в Земессардзе, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
В Сейме 100 депутатов, в правительстве 13 министров и премьер-министр. НВС не называет имена тех пятерых, которые служат в Земессардзе.
Закон о мобилизации предусматривает, что парламентарии и члены Кабинета министров не подлежат мобилизации в целях предотвращения государственной угрозы.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также