Только пять человек из числа министров и депутатов служат в Земессардзе
Foto: Imants Suveizda

Из министров действующего правительства и депутатов 13-го Сейма только пятеро служат в Земессардзе, выяснило агентство LETA в Национальных вооруженных силах (НВС).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Сейме 100 депутатов, в правительстве 13 министров и премьер-министр. НВС не называет имена тех пятерых, которые служат в Земессардзе.

Закон о мобилизации предусматривает, что парламентарии и члены Кабинета министров не подлежат мобилизации в целях предотвращения государственной угрозы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium