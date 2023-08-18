Только тюрьма: в Сейме предлагают ужесточить наказания за траффик мигрантов-нелегалов
Foto: LETA

Председатель Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") внес на рассмотрение в парламент поправки к Уголовному закону, предлагающие наказывать "контрабандистов мигрантов" только лишением свободы, исключая возможность применения за это нарушение более мягких наказаний. Об этом сообщает агентство LETA.

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Согласно внесенным поправкам, незаконное перемещение человека через государственную границу будет наказываться лишением свободы на срок до двух лет. В настоящее время закон уже предусматривает такое наказание, но также допускает более мягкие наказания — временное лишение свободы, общественные работы или штрафы.

При этом для должностных лиц предлагается установить наказание в виде тюремного заключения на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества. В настоящее время закон предусматривает за такое нарушгение лишение свободы на срок до пяти лет без установления минимального срока тюремного заключения, а также предусматривает возможность временного лишения свободы или надзора за условно-досрочным освобождением, общественных работ или штрафа.

Более сурово предлагается наказывать и за предоставление лицам возможности незаконного проживания в Латвии — если сейчас за это можно получить до двух лет тюрьмы, испытательный срок, общественные работы или штраф с лишением права занимать определенную должность на срок до пяти лет, то нынешние поправки исключают из закона возможность общественных работ и штрафов.

Более строгие наказания предусматриваются за подобные нарушения, совершенные организованными группами.

"Учитывая серьезность ситуации и растущие риски для безопасности, поправки к закону планируется рассмотреть в Сейме в кратчайшие сроки", — сообщили представители "Объединенного списка".

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