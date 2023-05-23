Томс Островскис: Почему NEPLP оштрафовал TVNET на 8500 евро: истинные отношения СМИ и властей в Латвии

​22 мая NEPLP оштрафовал TVNET GRUPA за использование слова "депортация" в прямом эфире RUS TVNET. Что означает решение NEPLP для деятельности СМИ в Латвии - отныне СМИ будут обязаны создавать список запрещенных слов/лиц, которые нельзя публиковать в "неправильном" контексте; также журналистам будет запрещено брать интервью у лиц, чье мнение не совпадает с идеологией правящих партий, потому что NEPLP оштрафует каждого, взяв за правовое основание прецедент применения штрафа к TVNET. "1984" Джорджа Оруэлла - это не политическая аллегория, а реальность прямо здесь, в Латвии.

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Почему это важно знать и читателям: с решением NEPLP от 22 мая 2023 года № 18012000000723-2 упомянутые "список запрещенных слов" и "запрет на интервью с неправильными лицами" теперь являются официальным требованием и установкой NEPLP для любого СМИ. Это прецедент, который в будущем будет применяться ко всем латвийским СМИ — да, и к тем, кто захочет квалифицироваться на участие в поддерживаемых государственными деньгами конкурсах за качественный контент в медиа, которые обычно организуют NEPLP и Министерство культуры.

За что NEPLP оштрафовал TVNET?

Оштрафовал за употребление одного слова, а именно за отсутствие цензуры слова "депортация" в содержании медиа, поскольку "это затронуло особо чувствительную область — использование термина "депортация" в связи с возможными поправками к Закону об иммиграции, так как этот термин в правовой системе и историческом контексте Латвийской Республики связан с военным преступлением или преступлением против человечества". Вкратце, слово "депортация" находится в списке запрещенных слов NEPLP, его теперь нельзя никогда и нигде публиковать, кроме как в "правильном" контексте — о массовых депортациях убийцы Сталина в Латвии.

Как на самом деле: попытка NEPLP навязать использование слова "депортация" только в контексте латвийской истории и ни в каком другом — шаг, достойный Министерства правды. Кстати, в европейских демократиях слово "депортация" является широко и часто используемым юридическим термином иммиграционной политики стран ЕС: "Депортация лица — это процесс принудительного выдворения из страны проживания в другую страну"

Оштрафовал за интервью с лицом, чье мнение не совпадает с официальной позицией хотя бы одной правящей партии. В конкретном случае — интервью с депутатом Сейма Алексеем Росликовым. Вкратце: отныне интервью СМИ с лицами, чье мнение противоречит позиции правящей партии по каким-либо вопросам, запрещено или однозначно наказуемо.

Как на самом деле: обязанность журналистов — не отражать мнение властей или государственных структур, а давать голос и тем, чье мнение не совпадает или даже противоречит позиции власти, редакции СМИ или какой-либо группы общества. Задача профессиональных журналистов — отразить полноценную и правдивую общую картину, что на практике означает право третьего лица на выражение мнения, которое может отличаться от мнения большинства, общепринятых норм или даже голоса разума.

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В свободном и правовом государстве совершенно неправильно считать, что надежное медиа или профессиональный журналист автоматически соглашаются с интервьюируемым или тем самым подрывают ценности демократического государства.

Мне стыдно об этом напоминать, потому что должностные лица в органе по регулированию СМИ должны были знать об этом до того, как они были назначены на свои должности. Власть испортила? Нет, люди не меняются, приходя к власти, а показывают свое истинное лицо!

Конечно, просить NEPLP быть независимым надзирателем за СМИ в Латвии необоснованно, потому что не-влияние на Совет подрывается буквально каждым созывом Сейма — состав NEPLP — это результат политического компромисса там, где не может быть компромиссов — в журналистике и медиа (ценности и обязанности).

Между тем обязанность NEPLP остается неизменной — среди прочего заботиться о безопасной среде для журналистов в Латвии, где не нужно бояться институциональной цензуры, даже если "надзиратель за СМИ" в настоящее время не может ее гарантировать из-за некомпетентности или политического влияния.

Ничего не изменилось — ограниченность и отсутствие знаний всегда были и будут самой большой угрозой существования демократического латвийского государства, а боязнь ошибок и наказания — гарантией самоцензуры и пассивности.

Должны ли были медиа во время пандемии подвергать цензуре мнения тех, кто считал научные прорывы или вакцины "заговором сильных мира сего против простого человека"?

В контексте российского вторжения в Украину запрещено ли СМИ освещать заявления военного преступника Путина, которые зачастую не имеют ничего общего с реальностью, расплывчаты, сбивают с толку и фактически призывают россиян к совершению преступлений против человечества?

Подрывает ли интервью BBC с сирийским массовым убийцей Башаром аль-Асадом, опубликованное без цензуры, основы демократии в Англии?

Является ли широко обсуждаемое интервью LTV с российским журналистом Леонидом Рагозиным, которое так оскорбило тогдашнего министра обороны Артиса Пабрикса, угрозой для латвийского государства и, следовательно, наказуемым деянием?

Хотя бы мои публикации о бессвязных высказываниях тогдашнего президента Латвии Андриса Берзиньша в его выступлениях — были ли они оскорблением чести и достоинства должностного лица или же единственным реальным отображением некомпетентного и легко поддающегося влиянию главы государства?

Первая жертва войны — правда, а в тишине она умирает. Если СМИ в Латвии не позволяют высказываться авторам непопулярных мнений, просто игнорируя их или, например, подвергая цензуре высказывания избранного депутата Сейма, как бы мировоззрение уже упомянутого Алексея Росликова ни противоречило редакционной политике TVNET, мы таким образом равняемся на российские "СМИ", где мнение правящей власти единственно верное, а надзорный орган отрасли наказывает=заставляет замолчать любого, кто посмеет взять интервью у человека, чье мнение не совпадает с идеологией официальной власти.

Это не вопрос и не риторика. Это убеждение, что такие действия NEPLP подрывают основы латвийской демократии. Демократия умирает не с большим взрывом, а медленно и маленькими шагами. Действия NEPLP со "списками запрещенных слов" и "запретом на интервью с неправильными лицами" так же медленно, но основательно приближают нас к правовому нигилизму и авторитарному государственному строю Венгрии и Польши. Пока нормой в Латвии не станет сжигание неправильных книг, запрет абортов, запрет русского языка в школах, депортация семей ЛГБТК+ и инакомыслящих в цивилизованные страны, жестко контролируемое информационное пространство "в связи с угрозой национальной безопасности" и др.

Нет, не выйдет!

TVNET Grupa обжалует упомянутое решение NEPLP в суде.

Решение NEPLP о применении штрафа к TVNET Grupa доступно по этой ссылке.