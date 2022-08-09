Тонкие пакетики — за плату: Rimi проводит эксперимент

С августа в отдельных магазинах Rimi тонкие пластмассовые пакетики, в которые покупатели обычно складывают овощи, фрукты, конфеты и прочие продукты, будут платными. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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"Забота об окружающей среде — это, как мы знаем, один из приоритетов Rimi. Это означает, что мы постоянно ищем улучшения — как, например, уменьшить объем пластмассы или улучшить упаковку. И в связи с этим мы с августа приняли решение начать на два месяца пилот-проект, тестирование", пояснила представитель Rimi Инга Бите.

Теперь здесь на каждом пластмассовым одноразовом пакетике штрих-код — а рядом информация о том, что он стоит 3 цента. И призыв — использовать многоразовые пакетики.

Средства, полученные за пакеты, будут направлены на благотворительность — поступят Обществу самаритян. Тоже самое в Rimi на Пулквежа Бриежа.

Пока изменения только в двух магазинах — сеть Rimi оценит, повлияют ли эти изменения на привычки покупателей, упадет ли объем использованного пластика, и потом примет решение о такой инициативе в остальных магазинах.

В сети магазинов Maxima пластмассовые одноразовые пакетики все еще бесплатные. Там говорят — менять это пока не планируют. Но тоже запустили пробный проект. "В этом году мы к фруктам и овощам добавили бесплатные бумажные пакетики. Пока они доступны только в больших магазинах, в Maxima XXX. Большие, достаточного размера бумажные пакетики, которые клиенты могут выбрать как альтернативу вместо пластмассовых пакетиков", — сообщила представитель Maxima Лаура Багата.