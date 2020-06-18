Тонущего в Лиелупе человека спасли с помощью дрона

Спасателям удалось обнаружить тонущего человека благодаря беспилотнику. Его вытащили из воды и спасли, сообщила порталу Delfi представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС, VUGD) Майя Сурска.

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В начале июня в ГПСС в Юрмале поступил вызов — сообщили о том, что в Лиелупе пропал человек. Спасатели на лодке стали "прочесывать" реку и вскоре обнаружили на берегу оставленные без присмотра вещи.

Опрошенные очевидцы говорили, что, возможно, человек уже выплыл и ушел домой, но спасатели решили продолжить работу. К поискам подключили дрон Управления ГПСС Рижского региона. С его помощью удалось обнаружить шевеление в камышах. Выглядело похоже на то, что кто-то машет руками и зовет на помощь.

Спасатели на лодке подплыли туда и действительно обнаружили человека. Его вытащили на берег и передали медикам. Уже стемнело и начинался сильный ветер, так что без помощи дрона найти пострадавшего вряд ли бы удалось.