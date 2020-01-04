Торговцы и пешеходы поддерживают перекрытие автомобильного движения на улице Тербатас

Опрошенные агентством LETA торговцы и пешеходы положительно оценивают экспериментальное провозглашение улицы Тербатас пешеходной улицей.

Как отметило агентство LETA многие пешеходы, гуляющие по ул. Тербатас, движение автомобилей на которой сегодня перекрыто, пребывали в хорошем настроении. Большую часть гуляющих составляли семьи с детьми, однако достаточно было и одиноких посетителей мероприятия различного возраста. На улице Тербатас можно было встретить и известных в обществе лиц, например, актрису Ингу Алсиню.

В первой половине дня некоторые прохожие высказывали разочарование тем, что предприниматели должным образом не подготовились к наплыву пешеходов и не вынесли свои стенды и столы на улицу, чтобы предложить людям различные продукты. Однако позже встреченные агентством LETA пешеходы высказывали позитивное отношение к эксперименту.

Один из жителей дома на ул. Тербатас вынес на улицу стулья, чай в термосе и ноутбук, который он держал на коленях. Мужчина заявил агентству LETA, что таким образом он выражает поддержку провозглашению улицы Тербатас пешеходной улицей. Он сказал, что рад, потому что наконец-то может выйти на улицу, и хотел бы, чтобы такое положение вещей стало постоянным.

Торговцы, работающие на ул. Тербатас, положительно оценили инициативу, однако часть из них признала, что по крайней мере до обеда их оборот существенно не вырос по сравнению с обычным днем. Такое мнение агентству LETA высказали продавцы из магазина специй Avokado, магазина Zvaigzne ABC и Latvijas balzams.

Если сначала пешеходов на ул. Тербатас не было много, то после 12 часов количество людей на улице постоянно росло, работники магазинов заметили также гидов, проводящих на улице экскурсии.

Представители партии "Прогрессивные" установили на ул. Тербатас диваны, создав место, где люди могли сфотографироваться, держа в руках плакаты с надписью "Моя улица".

По словам представителя партии Мартиньша Коссовича, который владеет магазином оптики на ул. Тербатас, "город должен принадлежать людям", и видно, что жителям нужно больше таких улиц.

Он также отметил, что люди, проживающие на других улицах, позитивно оценивают данную инициативу, а жители ул. Тербатас разделились на два лагеря - часть выражает поддержку инициативе, а часть, например, владельцы автомашин, злятся из-за ограничений. Например, в пятницу были оштрафованы владельцы машин, оставившие свои авто после 18 часов на ул. Тербатас. По мнению Коссовича, информации о запрете стоянки было недостаточно.

Коссович также рассказал, что сегодня оборот его магазина на ул. Тербатас вырос на 50%, тогда как обычно по сравнению с торговыми центрами на улице торговля идет хуже.

Агентство LETA в свою очередь заметило увеличение спроса на услуги питания. Например, почти все товары торговца пирожками и глинтвейном, расположившего свой стенд на улице, были раскуплены. Постоянный поток посетителей был также в Lapsas virtuve и кафе Kukotava.

В субботу, 4 января, с 10 до 20 часов для движения автомобилей перекрыт участок ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу. Он отдан в распоряжение пешеходов, велосипедистов, а также под инициативы, содействующие развитию предпринимательской деятельности.