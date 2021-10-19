Торговцы о локдауне: неясны правила игры, правительство приняло решения, которые не может выполнить

Объявление Кабинетом министров локдауна с 15 ноября не было неожиданным, однако торговцы Латвии недовольны тем, что глава правительства и остальные министры не способны полноценно информировать отрасль о механизмах поддержки и других существенных вопросах.

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"Непонятны правила игры, потому что никто не готов к диалогу с предприятиями отрасли. Так невозможно работать. Компенсации и тесты — два существенных вопроса, ответы на которые необходимы предпринимателям", — указывает президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, подчеркивая и нехватку поддержки отрасли для популяризации вакцинации среди невакцинированных сотрудников.

Предприниматели считают, что очень важно сохранить срок годности тестов в течение 72 часов, потому что при 48 часовом промежутке годности осложняется рабочий процесс. Нет у отрасли и четкого ответа о возможностях продолжать тестирование сотрудников при помощи быстрых антигенных тестов.

Предприятия торговли хотят получить и четкий ответ на вопрос о компенсациях, потому что магазинам во время локдауна придется существенно сократить время работы.

На данный момент рабочая группа под руководством министра финансов Яниса Рейрса ("Новое Единство") готовит предложения, в которых предусматриваются субсидии для зарплат работников, оплата больничного листа (В) с первогодня для вакцинированных работников, поддержка в связи с потерей оборотных средств, но не по предыдущим критериям. Минэкономики, в свою очередь, обещает продление сроков уплаты налогов, однако окончательное решение будет принято в ближайшее время.