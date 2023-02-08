Торговцы подержанными машинами встревожены из-за решения Верховного суда

Покупатель подержанного автомобиля тоже имеет основания рассчитывать, что купленная машина будет без дефектов. А если они обнаружатся, расходы на ремонт можно взыскать с продавца — это следует из решения Верховного суда, по которому некий торговец автомобилями должен компенсировать покупателю траты на ремонт. Продавцы подержанных автомобилей опасаются, что этот прецедент повлияет на будущее их отрасли. Об этом со ссылкой на LTV пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Продавцы опасаются, что благодаря этому прецеденту покупатели подержанных автомобилей смогут податься к официальному дилеру, тот констатирует какие-то дефекты, а счет за их устранение придется покрывать торговцам. Или расходы с них взыщут в судебном порядке. Хотя, как замечает руководитель отраслевой ассоциации Угис Витолс, состояние подержанной машины зависит и от ее возраста, и от пробега, и от стиля езды конкретного водителя.

"Понятно, что продавец должен нести ответственность за проданный товар, но она должна быть соразмерной. Мы не можем требовать, чтобы машина с пробегом в 300 000 километров была как новая", — считает директор BRC autocentrs Матисс Межакс.

Закон о защите потребителей дает покупателю право в течение двух лет выставить претензию продавцу, если товар (в том числе подержанный) не соответствует договору.

Но, считает глава Латвийской ассоциации автоторговцев Андрис Кулбергс, этого регулирования недостаточно: следует уточнить в нормативных актах, в каких случаях дефекты автомобиля считать естественным следствием эксплуатации, а в каких случаях их должен устранить торговец.

В свою очередь, руководитель Центра защиты прав потребителя Байба Витолиня считает, что нынешнего регулирования хватает. По ее мнению, обе стороны сделки достаточно защищены — при условии, что продавец до сделки предоставляет всю информацию, а покупатель тщательно оценивает состояние машины.