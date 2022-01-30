Торговец подержанными автомобилями Auto spice попал в "черный список" Центра защиты прав потребителей

Продавец подержанных автомобилей SIA ​​GS Technics, работающий под названием Auto spice, внесен в "черный список" Центра защиты прав потребителей.

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Компания включена в соответствующий список, поскольку не выполнила решение Комиссии по разрешению потребительских споров Центра защиты прав потребителей о возврате 1425 евро за покупку автомобиля, не соответствующего условиям договора.

Между тем, владелец и член правления GS Technics Гиртс Савицкис заявил агентству LETA, что считает обвинения необоснованными и в случае необходимости готов защищать свое дело в других инстанциях.

В решении комиссии говорится, что прошлым летом некая женщина приобрела у компании автомобиль Citroen. В своей жалобе в Комиссию по разрешению потребительских споров она заявила, что была обманута компанией и считает, что имеет место мошенничество. Потребитель считает, что он не был в полной мере проинформирован о недостатках автомобиля до его приобретения.

Женщина решила купить автомобиль, основываясь на информации, представленной в объявлении, размещенном на сайте ss.lv. В объявлении было указано, что автомобиль в полном техническом состоянии с пробегом 124 500 километров.

Визуальный осмотр автомобиля производился в день покупки — 26 июня. В ходе осмотра было установлено, что автомобиль местами имеет царапины, местами они не так заметны. Также было зафиксировано, что последняя запись о техническом обслуживании была сделана в сервисной книжке в 2018 году. Однако представители GS Technics указали, что беспокоиться об этом не стоит, так как все данные доступны в электронном виде в SIA Karlo Conversion, который является официальным автосервисом автомобилей Citroen.

Никаких других дефектов или недочетов на момент покупки видно не было. Соответствие показаний одометра проверяла женщина в Дирекции безопасности дорожного движения, и тут все было в порядке: фактические данные не отличались от указанного продавцом.

Уже после покупки женщина обратилась за повторной диагностикой автомобиля в автосервис Karlo Conversion, чтобы спланировать необходимый техосмотр и узнать его стоимость. Диагностика выявила существенную разницу между показаниями одометра о пробеге, представленном GS Technics. Диагностика показала 217 154 км пробега. Диагностика также выявила свободный ход рулевой рейки, ошибки регулятора давления масла, отсутствие защиты на передней правой шаровой опоре, повреждение стекла в правом нижнем углу лобового стекла, износ на 50-60% передних и задних тормозных дисков/колодок.

Женщина потребовала у GS Technics устранить повреждения и дефекты автомобиля за свой счет, так как компания должна была устранить дефекты автомобиля уже после первоначальной диагностики, ранее проведенной другим заказчиком.

Хотя GS Technics не ответила на вторичную просьбу потребителя, она удовлетворила требование об оплате ремонта автомобиля.

В своем ответе комиссии компания поясняет, что автомобиль был пригнан из Франции с полностью разряженным аккумулятором, поэтому автомобиль нуждался в диагностике или ремонте. Автомобиль был передан Karlo Conversion для осмотра. В итоге было установлено, что показания одометра не соответствуют фактическому пробегу, но дефектов, представляющих опасность для движения или препятствующих нормальному использованию автомобиля, не обнаружено. Что касается индикации возможного свободного хода рулевой рейки, то был подтвержден дополнительный дефект, подтверждающий, что явного и обнаруживаемого свободного хода на самом деле нет.

В то же время компания указывает, что автомобиль также был осмотрен, в результате чего также был сделан вывод об отсутствии дефектов у автомобиля.

Перед покупкой женщина поинтересовалась пробегом автомобиля, и в GS Technics утверждают, что ей сообщили по телефону о неверных показаниях одометра. Перед покупкой автомобиля женщина тщательно его осмотрела и протестировала. Претензий к показаниям одометра у нее не было и, кроме того, была предоставлена ​​скидка на покупку автомобиля за несоответствие показаниям.

Однако комиссия пришла к выводу, что потребитель был введен в заблуждение относительно истинного пробега автомобиля. В то же время комиссия пришла к выводу, что не все могут быть привязаны к пробегу. Тормозные колодки автомобиля имеют естественный износ, как и свободный ход руля. Однако ошибки регулятора давления масла не связаны с естественным износом. Между тем, что касается повреждения лобового стекла, комиссия констатировала, что лобовое стекло можно легко заменить, а дефект специально скрывают под наклейками.

Согласно Закону о защите прав потребителей, комиссия может принять решение о снижении цены, а не о возмещении затрат на ремонт.

В свете этих и других соображений Комиссия сочла, что потребитель имеет право потребовать скидку в размере 15% от первоначальной стоимости автомобиля, которая составляла 8700 евро. Следовательно, покупная цена автомобиля будет снижена на 1305 евро. В свою очередь, стоимость лобового стекла автомобиля была установлена ​​комиссией в размере 120 евро, таким образом, общее снижение цены составляет 1425 евро.

По информации Firmas.lv, GS Technics зарегистрирована в октябре 2018 года, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Гиртс Савицкис является единственным владельцем бизнеса. В 2020 году оборот GS Technics составил 520 547 евро, а прибыль — 2 496 евро.