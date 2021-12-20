Торговля в "зеленом режиме", очная учеба и удаленная работа. Минздрав как минимум предлагает сохранить действующие "ковидные" ограничения
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В дальнейшем должны быть сохранены требования: работа, где это возможно, должна быть организована удаленно, мероприятия должны проводиться, а услуги — оказываться в эпидемиологически безопасной среде, дети должны учиться очно при введении еще более широкого тестирования на Covid-19. Такие предложения содержатся в докладе Министерства здравоохранения об эпидемиологической ситуации.

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Послаблений не будет: все остается по-прежнему

В докладе говорится о том, что, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний, по сравнению с 42-й неделей когда, когда заболеваемость была на пике, она снизилась на 73%. Минздрав объясняет это введением мер эпидемиологической безопасности.

Математические модели, выведенные специалистами Национальной службы безопасности, показывают эффективность ограничений — количество контактов снизилось на 40%. Данные мобильности Google показывают, что посещаемость мест отдыха и розничной торговли сократилась на 41%, заполненности общественного транспорта — на 42%. "Посещаемость" рабочих мест снизилась на 35%. Зато в местах проживания мобильность людей увеличилась на 12%.

Несмотря на позитивные тенденции, Минздрав подчеркивает, что ситуация по-прежнему не стабильна. Любой стремительный прирост мобильности общества может дать прирост заболеваемости и приведет к ухудшению ситуации в больницах.

Поэтому Минздрав настаивает на том, что нужно по возможности сохранить все меры, ограничивающие мобильность людей и оказывающие наименьшее влияние на экономику. По мнению министерства, удаленная работа должна быть максимально сохранена, что снизит нагрузку на общественный транспорт и уменьшит скопление людей в общественных местах.

"Учитывая, что наихудшее воздействие на общественное здоровье оказывает распространение Covid-19 среди людей, которые не были вакцинированы против Covid-19, в отношении этих людей должны действовать обширные меры эпидемиологической безопасности. Таким образом практически все услуги, также торговые мероприятия и услуги, должны осуществляться в эпидемиологически безопасной среде. Люди без сертификата, подтвеждающего вакцинацию или перенесенную болезнь, смогут получать только жизненно необходимые услуги и приобретать товары первой необходимости. В то же время общеобразовательный процесс должен проходить очно, с введением гораздо более обширного скрининга на Covid-19 учащихся", — настаивает Министерство здравоохранения.

Министерство сообщает, что в дополнение к кампании вакцинации населения следует продолжать вводить другие меры эпидемиологической безопасности — включая широкое общественное тестирование в местах с повышенным риском передачи Covid-19 (образовательные и медицинские учреждения, учреждения социального ухода, а также рабочие места, где люди работают очно).

Сценарий "омикрона"

Минздрав подчеркивает необходимость мониторинга распространения новых случаев заболевания подвидом коронавируса "омикрон" — как в мире, так и в Латвии. Необходимо обеспечить широкое тестирование тех людей, у которых большая вероятность заразиться "омикроном". Следует уделить особое внимание обнаружению новых случаев заражения "омикроном", отслеживать контакты инфицированных и вводить режимы изоляции.

Учитывая очень быстрое распространение варианта "омикрон", Минздрав настоятельно рекомендует оценить риски роста заболеваемости в конце 2021 и начале 2022 года и подготовить ресурсы системы здравоохранения к новой волне.

"Мы должны быть готовы сохранить существующие или ввести дополнительные меры, если получим подтверждение того, что "омикрон" вызовет неконтролируемый рост заболеваемости в Латвии. Мы должны иметь возможность быстро и решительно переключиться со сценария контролируемой "дельты" на "сценарий омикрона". До Рождества этого, скорее всего, не произойдет, но может стать неизбежным в период празднований до Нового года", — заявил в комментарии порталу Delfi министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

В программе Spried ar Delfi Павлютс заявил, что "если мы увидим, что грозит непреодолимая нагрузка на больницы, как это было в сентябре, когда правительство не смогло своевременно принять решения, я не могу исключить вероятности того, что нам придется думать еще о каком-то решении домосидения".

Сейчас Группа оперативного руководства готовит предложения, как страна будет жить после 11 января, когда истекает режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, в понедельник, 20 декабря, состоится собрание коалиционных партий, на которых предусматривается рассмотрение того же вопроса. Завтра, во вторник, 21 декабря, обсуждение состоится в Кабинете министров.

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