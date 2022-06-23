Торговые центры, общественный транспорт, почта: что и как работает на Лиго

23 и 24 июня многие магазины и услуги доступны по сокращенному графику или закрыты. Рассказываем, что и как работает на Лиго и в Янов день.

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Торговые центры



23 июня Origo, Akropole, Akropole Alfa, Sāga, Galerija Centrs и Domina Shopping работают с 10:00 до 20:00.

Магазины Rimi и Maxima, а также некоторые кафе и рестораны, которые находятся в этих ТЦ, работают по другому времени.

Spice и Spice Home 23 июня работают с 10:00 до 18:00

Galleria Riga — с 10:00 до 17:00

Stockmann — c 10:00 до 20:00

24 июня, в Янов день, почти все торговые центры закрыты — в них будут работать только Rimi и Maxima, которые в них находятся, а также отдельные торговцы и кафе. Stockmann работает c 12:00 до 20:00.

Ikea

23 июня магазин работает с 10:00 до 18:00, ресторан с 9:30 до 17.3024 июня Ikea закрыта

Центральный рынок

Открытая и закрытая территория рынка:

23 июня с 7:00 до 17:00

24 июня с 7:00 до 18:00

Мясной павильон:

23 июня с 7:00 до 17:00

24 июня павильон закрыт

Рыбный, молочный и гастрономический павильоны:

23 июня с 7:30 до 17:00

24 июня павильоны закрыты

Центральный рынок на Спикеру 2 и Пуполу 5:

23 июня с 9:00 до 17:00

24 июня рынок закрыт

Агенскалнский рынок

22 и 23 июня на недавно открывшемся Агенскалнском рынке пройдет Лиго-базарчик. Во дворе и в павильоне можно будет купить праздничные угощения, а на втором этаже — послушать живую музыку и выпить коктейли.

Время работы рынка:

22 июня — с 8.00 до 18.00

23 июня — с 8.00 до 17.00

Rīgas satiksme



23 и 24 июня общественный транспорт будет курсировать по графику выходных дней. Также вечером 23 июня около 19.00, а также в ночь на 24 июня примерно до 5.30, будут организованы дополнительные рейсы.

23 и 24 июня проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным. В это дни также можно будет бесплатно пользоваться Рижскими муниципальными платными автостоянками, которые обслуживает Rīgas satiksme, исключая подземную стояку на улице Кр. Валдемара 5а у Дома Конгрессов.

Pasažieru vilciens



22 июня электрички будут ездить по пятничному графику — будет больше рейсов и вагонов

23 и 24 июня большая часть электричек будет курсировать по графику выходных.

Некоторые рейсы отменят, например, рейс из Риги в Лиепаю 24 июня или из Лиепаи в Ригу в субботу, 25 июня.

Региональный транспорт



С 23 июня по 26 июня будут внесены изменения в 515 региональных автобусных маршрутов. Об этом подробнее здесь.

Latvijas Pasts



23 июня некоторые почтовые отделения будут работать в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае и Марупе

24 июня все почтовые отделения закрыты

24 июня почта работает по субботнему графику

Те, кто получает пенсии и пособия от VSAA по месту жительства через Latvijas Pasts, получат их раньше.