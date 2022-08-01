Традиционные семьи и отказ от ковид-сертификатов. Suverēnā vara подала списки кандидатов в депутаты Сейма

В понедельник, 1 августа, партия "Суверенная власть" (Suverēnā vara) подала списки кандидатов в депутаты 14-го Сейма, а также свою предвыборную программу в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). От партии на выборах в Сейм будут стартовать как нынешние парламентарии, так и бывшие депутаты.

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Кто локомотивы?



Рижский список возглавит член правления партии, нынешний депутат Сейма Юлия Степаненко. Она была избрана в Сейм 13-го созыва по списку партии "Согласие", но в качестве члена партии-союзника "Честь служить Риге". Степаненко была одной из трех депутатов Сейма, которые были отстранены от работы в парламенте из-за отсутствия ковид-сертификата. Вторым номером в рижском списке указан член правления Stet.app Productions, журналист Sputnik и "Первого Балтийского канала" Алексей Стетюха. В Рижский список также включен бывший главный редактор Baltnews Андрей Яковлев, который в свое время был задержан Службой госбезопасности.

Лидером Видземского списка также стала нынешний депутат Сейма Любовь Швецова. Она также избиралась в парламент этого созыва от партии "Согласие", но была исключена из рядов политической силы и фракции.

Тем временем, в Курземе под номером один стартует Инга Глузда. На муниципальных выборах 2021 года Глузда баллотировалась по списку партии KPV LV, а на выборах в 13-й Сейм участвовала вместе с Новой консервативной партией (ныне "Консервативные"). На обоих выборах Глузда не был избрана депутатом. На данный момент она работает в британской компании Cranswick Convenience Foods.

Лидер Земгальского списка — Силвия Шимфа. В свое время она была депутатом Сейма 12-го созыва от партии Ингуны Судрабы No sirds Latvijai. Сейчас она пенсионерка.

В свою очередь Латгальский список поведет муж Юлии Степаненко, адвокат и член правления компании Zab Absolvo, бывший депутат Рижской думы от партии "Честь служить Риге" Вячеслав Степаненко. Он также был депутатом Сейма 9-го созыва от партии "Согласие".

Что обещают?



Партия также утвердила предвыборную программу под лозунгом "Создаем будущее сегодня!". Вот основные обещания политической силы:

