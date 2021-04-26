Трагедия в гнезде орланов: самец пропал, самка выбросила птенцов из гнезда

Погибли оба птенца из семейства орланов в Дурбе, за жизнью которых можно было наблюдать в прямом эфире, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Орлята вылупились на прошлой неделе. Еще до этого пропал их отец Раймис, и самка, Милда, осталась одна с тремя яйцами. Орнитологи уже тогда прогнозировали, что едва ли она справится одна. У нее появился новый "ухажер", которого зрители назвали Чипом. "Мы видели, что новый "папа" помогал высиживать яйца и позволил птенцам вылупиться, но не знали, будет ли он выполнять роль отца в кормлении птенцов", — рассказал орнитолог Янис Кюзе, руководитель проекта прямой трансляции Латвийского фонда природы.

Рано утром в понедельник птенцы были еще живы. Милда куда-то улетела в семь утра, вернулась в восемь без еды и не стала греть птенцов, которые к этому времени уже замерзли. Она сидела на краю гнезда и время от времени смотрела на птенцов. В девять она снова улетела, через некоторое время вернулась и вытащила из гнезда птенцов, которые к тому моменту уже умерли. После этого она продолжила греть третье яйцо.

"Природа есть природа", — отметил Янис Кюзе. По его словам, решающим вопросом стала нехватка еды. Обычно, когда вылупляются птенцы, самец каждые несколько часов приносит еду. "В прошлом году мы видели, как гнездо было просто завалено рыбой", — рассказал он.

У нового самца инстинкт не был настолько силен, поэтому еду он приносил время от времени и недостаточно. Из-за этого изменилось и поведение самки.

По словам орнитолога, когда детеныш не подает признаки жизни шевелением и писком, для самки он превращается в еду, и это нормально, что погибшие детеныши съедаются. Главное, что выжила самка, и ученые надеются, что в следующем году она создаст новую пару и успешно высидит птенцов.

Кюзе отметил, что за время трансляций это первый такой случай, и что люди пока что много не знают о процессах в природе.

Место гнездования орланов в Дурбе — самое популярное среди любителей следить за жизнью птиц в прямом эфире. За гнездом на верхушке старой ели высотой с девятиэтажный дом зрители наблюдают с 2015 года.