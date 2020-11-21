Трагедия в Золитуде: из-за Covid-19 отменены публичные мероприятия памяти жертв
Foto: Valsts policija

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией из-за Covid-19 не планируется проводить публичных мероприятий памяти жертв золитудской трагедии, сообщила агентству LЕТА представитель общества "Золитуде 21.11", депутат Сейма Регина Лочмеле.

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Никаких официальных мероприятий сегодня не запланировано, но потерпевшие и близкие погибших придут к временному памятнику, чтобы поставить свечи, возложить цветы и почтить память погибших в трагедии. Минута памяти состоится в 17.44 — именно в это время семь лет назад произошло первое обрушение супермаркета Maxima.

Лочмеле напомнила, что в прошлом году общество не проводило публичные мероприятия, протестуя против затягивания рассмотрения дела о золитудской трагедии в суде. В этом году люди на мероприятие не приглашаются в целях эпидемиологической безопасности.

"Каждый, кто считает необходимым помянуть погибших, может это сделать. Площадь вмещает много людей, но это будет неформальная минута памяти", — сказала Лочмеле.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Трагедия в Золитуде
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