Трагическая авария с участием скорой: правительство выплатит компенсацию 124 788 евро

Во вторник, 18 апреля правительство приняло решение выделить Министерству здравоохранения 124 788 евро, которые будут выплачены в качестве компенсации в связи с трагической аварией, в которой один работник скорой погиб, а еще двое были госпитализированы.

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Авария произошла прошлым летом в волости Лаункалнес, Смилтенский край. Столкнулись фура и машина скорой помощи. Трагический случай произошел во время перевозки бригадой NMPD в Рижскую больницу пациента, который нуждался в неотложной помощи в связи с острым заболеванием. Один врач бригады скончался на месте аварии, еще один врач и водитель "скорой" с травмами доставлены в больницу.

Пациент во время аварии не пострадал и был оперативно доставлен в больницу другой бригадой.

В распоряжении правительства сказано, что средства будут выделены из бюджета на непредвиденные расходы. Семья погибшего мужчины получит единоразовое пособие в размере 99 215 евро, а получившему травмы работнику скорой - 25 573 евро.