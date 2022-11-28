Трагическая авария: шоссе в Айнажи в субботу чистили несколько раз

Таллинское шоссе (А1) является главной дорогой государственного значения, поэтому в плане содержания ей уделяется повышенное внимание. В субботу 26 ноября, работы по чистке дороги производились несколько раз, указали на предприятии Latvijas Valsts ceļi.

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Как уже сообщалось, в субботу около 19.20 в Айнажи, Лимбажский край на 100-м километре автодороги А1 произошло столкновение между грузовиком Volvo и автобусом Scania, в котором находились 45 человек. В качестве одной из версий ДТП Государственная полиция назвала плохие погодные условия.

Представители MK autobuss сообщили, что это был чартерный рейс. Водитель автобуса, который был в момент столкновения за рулем, погиб. Второй водитель доставлен в больницу с переломом ноги. Представители MK autobuss, ссылаясь на показания выжившего водителя, указывают, что водитель ехавшего навстречу грузовика потерял контроль над машиной и врезался в автобус с водительской стороны. На месте происшествия условия передвижения были очень плохими из-за снегопада.

LVC поясняет, что все автодороги поделены на классы содержания и на одной дороге могут быть участки с разными классами содержания. Класс назначают исходя из интенсивности движения - то есть, чем выше загруженность, тем выше класс.

Для всех главных автодорог государственного значения установлен класс А, он же высший. Это касается и Таллинского шоссе. В LVC указывают, что в субботу на участке с 36 по 101 километр работы по чистке и обработке проезжей части проводились несколько раз:

с 4.20 по 6.20 работы по снижению скольжения, путем обработки солью

с 14.15 по 17.15 производилась чистка дороги от снега и обработка солью. В Айнажи работы проводились в период с 16.10 по 16.20, в это время продолжался снегопад и условия езды были затруднены

с 19.30 по 22.30 также проводилась уборка снега и обработка солью.

В LVC подчеркивают, что переменчивые погодные условия, обледенение, снег и темнота являются главными факторами, которые затрудняют движение в зимний период.

Водителей призывают считаться с тем, что дороги могут обледенеть. Снежный покров и лед могут появляться даже после обработки дороги. Задача рабочих - улучшить условия передвижения, однако прогнать зиму они не в силах. Поэтому водители должны считаться с тем, что дорога может занять больше времени, чем обычно.

Кроме того, с 1 декабря транспортные средства должны быть оснащены зимней резиной - при температуре +5 градусов летняя резина просто перестает выполнять свои функции. Она становится более твердой и не может обеспечить полноценное торможение, что сказывается на управляемости транспортным средством.

Также очень важно соблюдать дистанцию, чтобы фары были правильно отрегулированы, имелась жидкость для омывания стекол, а щетки были в хорошем состоянии.