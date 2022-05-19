Трактор-символ и объект "Зеленая травка". Стакис пояснил свою позицию по памятнику в Пардаугаве

Уборка цветов трактором, возможно, не была лучшим решением, но на нее было две причины. До 24 февраля большая группа людей, считавших монумент в парке Победы символом оккупации, не настаивали на его сносе. Война все поменяла. Другое решение больше не рассматривается. Что дальше? Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал в передаче "Действующие лица" на LR4.
Мартиньш Стакис настаивает, что лично он не давал распоряжения убрать цветы 10 мая трактором, но ответственности не избегает, потому что эта история связана с Рижской думой. Он объясняет, что такая скоростная уборка произошла по двум причинам.
- Первая: в этом году людей просили к памятнику не ходить и цветы не приносить, это будет оценено как поддержка агрессии России. Причем просьба шла не только от должностных лиц, но и от самих русскоязычных, которые выступили с открытым письмом. — не приходите и не приносите. Это может рассматриваться как поддержка.
- Вторая: полиция не должна охранять цветы, а в прошлом году 10 мая волонтеры сложили из цветов большую красную звезду. Отсюда и возникла идея, что надо убрать цветы уже 10 мая.
Стакис настаивает, что не считает эту идею неправильной, но выбран был не лучший метод ее реализации: "Да, трактором мы убирали каждый год. Наверное, надо было подумать, что трактор в наши дни — это уже символ". К слову, отметил мэр, вчера цветы снова убрали и снова трактором.
Размышляя на тему, почему такое противостояние развилось, Стакис отмечает, что коалиция и оппозиция в Думе и Сейме согласны с тем, что политика интеграции провалилась. Но не дает ответ, а какой должна быть интеграция номер два. "Хорошо, что у нас впереди выборы. Думаю, это будет один из важнейших вопросом во всех дебатах. У партий будет возможность предложить свои варианты, как эту политику менять. И наверное, в октябре люди смогут своим голосом одобрить эту политику или нет".
Решение снести памятник Рижской думой принято. Стакис объяснил свою позицию. "Думаю, у нас было четыре группы людей. Первая, меньшинство, считала, что распад СССР — большая ошибка, для них этот памятник символ Советского союза. Была большая группа, для которой этот памятник был важен (по другим причинам) — они хотели, чтобы он там остался. Еще одна большая группа, в которую входил и я, считала, что это все же памятник оккупации, но пусть стоит. И четвертая маленькая группа всегда говорила, что надо его убрать оттуда. После 24 февраля две больших центральных группы разошлись. Надежных данных нет, но по моей оценке, 50-60 процентов людей однозначно хотят, чтобы памятника там больше не было. Мы это увидим на большой манифестации. Думаю, у политиков другого варианта уже нет".
Работы над планом по демонтажу памятника уже идут. Стакис делит их на три части.
- Как это все оформить юридически. По сегодняшнему законодательству быстро это сделать невозможно. Даже нельзя принять предложения архитекторов и инженеров, которые хотят все сделать бесплатно. Нужен новый закон.
- Надо ответить на вопросы: как это сделать, сколько будет стоить и как много времени это займет. Ответ на это будет к середине июня. Надо сделать проект, топографию, пояснения.
- Сам процесс. Проект надо сдать в эксплуатацию — закончить. Значит, параллельно надо начать говорить о том, что будет на месте памятника — выяснить общественное мнение. И прийти к одной идее, которую одобряет большинство. Наверное, в эксплуатацию мы сдадим объект, который будет "зеленой травкой".
"В политике нередко принимаются решения, над практическим осуществлением и финансированием которых думают потом, — пояснил Стакис, говоря об источниках финансирования. — Мы знаем, что только за неделю на это собрали 260 тысяч евро только на ziedot.lv. И есть четыре организации, которые готовы все делать бесплатно. Не надо тратить… Если это будут миллионы — я буду говорить с правительством, что это национальный проект, а не только Рижской Думы… Сам демонтаж — это не столь дорого. Дороже — построить что-то новое на этом месте".