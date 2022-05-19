Трактор-символ и объект "Зеленая травка". Стакис пояснил свою позицию по памятнику в Пардаугаве

Уборка цветов трактором, возможно, не была лучшим решением, но на нее было две причины. До 24 февраля большая группа людей, считавших монумент в парке Победы символом оккупации, не настаивали на его сносе. Война все поменяла. Другое решение больше не рассматривается. Что дальше? Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал в передаче "Действующие лица" на LR4.

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Мартиньш Стакис настаивает, что лично он не давал распоряжения убрать цветы 10 мая трактором, но ответственности не избегает, потому что эта история связана с Рижской думой. Он объясняет, что такая скоростная уборка произошла по двум причинам.

Первая: в этом году людей просили к памятнику не ходить и цветы не приносить, это будет оценено как поддержка агрессии России. Причем просьба шла не только от должностных лиц, но и от самих русскоязычных, которые выступили с открытым письмом. — не приходите и не приносите. Это может рассматриваться как поддержка.

в этом году людей просили к памятнику не ходить и цветы не приносить, это будет оценено как поддержка агрессии России. Причем просьба шла не только от должностных лиц, но и от самих русскоязычных, которые выступили с открытым письмом. — не приходите и не приносите. Это может рассматриваться как поддержка. Вторая: полиция не должна охранять цветы, а в прошлом году 10 мая волонтеры сложили из цветов большую красную звезду. Отсюда и возникла идея, что надо убрать цветы уже 10 мая.

Стакис настаивает, что не считает эту идею неправильной, но выбран был не лучший метод ее реализации: "Да, трактором мы убирали каждый год. Наверное, надо было подумать, что трактор в наши дни — это уже символ". К слову, отметил мэр, вчера цветы снова убрали и снова трактором.

Размышляя на тему, почему такое противостояние развилось, Стакис отмечает, что коалиция и оппозиция в Думе и Сейме согласны с тем, что политика интеграции провалилась. Но не дает ответ, а какой должна быть интеграция номер два. "Хорошо, что у нас впереди выборы. Думаю, это будет один из важнейших вопросом во всех дебатах. У партий будет возможность предложить свои варианты, как эту политику менять. И наверное, в октябре люди смогут своим голосом одобрить эту политику или нет".

Решение снести памятник Рижской думой принято. Стакис объяснил свою позицию. "Думаю, у нас было четыре группы людей. Первая, меньшинство, считала, что распад СССР — большая ошибка, для них этот памятник символ Советского союза. Была большая группа, для которой этот памятник был важен (по другим причинам) — они хотели, чтобы он там остался. Еще одна большая группа, в которую входил и я, считала, что это все же памятник оккупации, но пусть стоит. И четвертая маленькая группа всегда говорила, что надо его убрать оттуда. После 24 февраля две больших центральных группы разошлись. Надежных данных нет, но по моей оценке, 50-60 процентов людей однозначно хотят, чтобы памятника там больше не было. Мы это увидим на большой манифестации. Думаю, у политиков другого варианта уже нет".

Работы над планом по демонтажу памятника уже идут. Стакис делит их на три части.

Как это все оформить юридически. По сегодняшнему законодательству быстро это сделать невозможно. Даже нельзя принять предложения архитекторов и инженеров, которые хотят все сделать бесплатно. Нужен новый закон.

По сегодняшнему законодательству быстро это сделать невозможно. Даже нельзя принять предложения архитекторов и инженеров, которые хотят все сделать бесплатно. Нужен новый закон. Надо ответить на вопросы : как это сделать, сколько будет стоить и как много времени это займет. Ответ на это будет к середине июня. Надо сделать проект, топографию, пояснения.

: как это сделать, сколько будет стоить и как много времени это займет. Ответ на это будет к середине июня. Надо сделать проект, топографию, пояснения. Сам процесс. Проект надо сдать в эксплуатацию — закончить. Значит, параллельно надо начать говорить о том, что будет на месте памятника — выяснить общественное мнение. И прийти к одной идее, которую одобряет большинство. Наверное, в эксплуатацию мы сдадим объект, который будет "зеленой травкой".

"В политике нередко принимаются решения, над практическим осуществлением и финансированием которых думают потом, — пояснил Стакис, говоря об источниках финансирования. — Мы знаем, что только за неделю на это собрали 260 тысяч евро только на ziedot.lv. И есть четыре организации, которые готовы все делать бесплатно. Не надо тратить… Если это будут миллионы — я буду говорить с правительством, что это национальный проект, а не только Рижской Думы… Сам демонтаж — это не столь дорого. Дороже — построить что-то новое на этом месте".