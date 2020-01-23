Transparency International: Латвия остается самой коррумпированной страной в Балтии

В индексе восприятия коррупции, который составляет международная антикоррупционная коалиция Transparency International, позиции Латвии в 2019 году немного ухудшились.

В прошлом году Латвия получила в индексе 56 баллов по шкале от 0 до 100. В 2018 году у Латвии в индексе было 58 баллов, и она занимала 41-е место среди 180 стран и территорий.

В новейшем индексе Латвия занимает 44-47-е место вместе с Коста-Рикой, Чехией и Грузией.

Как и в предыдущие годы, в 2019 году в индексе Transparency International Латвия оценена хуже, чем две другие страны Балтии.

Литва в новейшем индексе получила 60 баллов и делит с Брунеем, Израилем и Словенией 35-38-е места. Эстония, как и Ирландия, получила 74 балла и делит с ней 18-19-е места. И Литва, и Эстония по сравнению с предыдущим индексом получили на один балл больше.

Самые высокие результаты — у Дании и Новой Зеландии, которые набрали по 87 баллов и делят 1-2-е места. Эти страны были лидерами индекса и в прошлом году. Третье место в индексе восприятия коррупции занимает Финляндия — 86 баллов, далее следуют Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов), Норвегия (84 балла), Нидерланды (82 балла), Германия и Люксембург (по 80 баллов).

Белоруссия месте с Аргентиной, Черногорией и Сенегалом занимает 66-69-е места, получив 45 баллов, Россия вместе с Доминиканской Республикой, Кенией, Ливаном, Либерией, Мавританией, Папуа-Новой Гвинеей, Парагваем и Угандой — 137-145-е места.

На последнем, 180-м месте в индексе — Сомали (9 баллов). Также в нижнюю часть списка входят Южный Судан (12 баллов), Сирия (13 баллов) и Йемен (15 баллов).

Для борьбы с коррупцией во всех странах эксперты организации рекомендуют улучшать предотвращение ситуаций конфликта интересов, контролировать финансирование политиков, укреплять свободные и честные выборы, регулировать систему лоббирования, добиваться, чтобы в получении публичных услуг и ресурсов не доминировали личные связи и интересы, укреплять гражданские свободы и разделение власти между различными ветвями управления.

Индекс восприятия коррупции является наиболее широко используемым индикатором уровня коррупции в мире. Он составляется на основе различных данных, которые отражают восприятие уровня коррумпированности госуправления предпринимателями и экспертами. "Transparency International" составляет индекс восприятия коррупции с 1995 года, Латвия включена в исследование с 1998 года.