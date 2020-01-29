Транспортные пробки в Риге усилились: как столица Латвии выглядит на фоне Таллина и Вильнюса

По итогам 2019 года уровень перегрузки дорог в Риге и прилегающих к ней районах вырос на три процентных пункта, следует из данных рейтинга Traffic Index, ежегодно составляемого производителем устройств для автомобильной GPS-навигации TomTom. По данным компании, уровень перегрузки рижских дорог вырос в минувшем году до 27%, пробки в Таллине и Вильнюсе были более серьезными.

По уровню загруженности дорог Рига занимает 101-е место среди городов Европы и 170-е место в мире. Самые серьезные пробки в Европе наблюдаются в Москве и прилегающих к ней районах (уровень перегрузки 59%), тогда как мировыми антилидерамим по загруженности дорог стали Бангалор (столица штата Карнатака на юге Индии) и столица Филиппин Манила, в которых уровень перегрузки дороги составил 71%.

Уровень перегрузки дорог в Риге в 27% означает, что водители в среднем тратили на каждую поездку на 27% больше времени, чем при езде в нормальных условиях, а в часы пик потери были еще больше. В утренние часы пик задержка составляла в среднем 51% от нормального времени, а по вечерам в будни доходила до 59%. По подсчетам TomTom, утром в часы пик продолжительность получасовой поездки в Риге увеличивалась в среднем на 15 минут, а по вечерам — на 18 минут.

В общей сложности за 2019 год, по подсчетам TomTom, средний водитель потерял в пробках на рижских дорогах 126 часов (5 суток и 6 часов).

В TomTom отмечают, что наименьший уровень загрузки рижских дорог в 2019 году был зафиксирован 23 июня, когда средний дневной показатель составил всего 6%. Худший в году день - 29 января, когда средний за день показатель загрузки дорог составил 50%.

Сходные с Ригой по "уровню автомобильных пробок" показатели наблюдаются Бремене, Стокгольме, Лозанне, Люблине, Зальзцбурге, Франкфурте-на-Майне, Турине и ряде других городов Европы.

Самая большая загруженность дорог в столицах стран Балтии, по данным TomTom, зафиксирована в Вильнюсе (32%), по сравнению с предыдущим годом она выросла на 2 процентных пункта. По перегрузке дорог Вильнюс занимает 48-е место в мире и 91-е место в мире. В Таллине средний уровень перегрузки дорог в 2019 составил 31%, на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущим годом. По этому показателю Таллин занимает 63-е место в Европе и 111-е место в мире.

Всего в рейтинг TomTom вошло 416 городов из 57 стран. По оценке экспертов, в 63 городах за год дорожная ситуация улучшилась, в 239 — ухудшилась. Средний уровень перегрузки дорог составил 29%, средний водитель проводил в пробках по 87 минут в день.