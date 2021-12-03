Транспортный коллапс: из-за снегопада поезда задерживаются более чем на час

В пятницу, 3 декабря, вечером отстают от расписания поезда, которые должны выехать с Рижского центрального вокзала. Об этом сообщается на странице Pasažieru vilciens в Twitter.

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Uzmanību‼️ Laikapstākļu ietekmes uz dzelzceļa infrastruktūru dēļ šovakar iespējami vilcienu kavējumi. Paldies par sapratni! — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) December 3, 2021

Так, поезд Рига-Валмиера едет с задержкой в 33 минуты, поезд Рига-Краслава отстает от расписания в 30 минут, а поезд Рига-Скулте — на 40 минут.

Vilciens Nr. 864 Rīga (17:16) — Valmiera (18:58) brauc ar 33 min kavējumu sakarā ar laikapstākļiem. — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) December 3, 2021

Vilciens Nr. 704 Rīga (16:31) — Krāslava (19:48) brauc ar 30 min kavējumu sakarā ar laikapstākļiem. — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) December 3, 2021

Vilciena Nr. 6144 Rīga (17:37) — Skulte (18:47) paredzamais kavējums 40 minūtes sakarā ar laikapstākļiem. Paldies par sapratni! — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) December 3, 2021



Больше всего от расписания отстают поезда Рига-Тукумс и Рига-Зилупе — они задерживаются на 50 минут.



Vilciena Nr. 6517 Rīga (17:45) — Tukums I (18:48) paredzamais kavējums 50 minūtes sakarā ar laikapstākļiem. Paldies par sapratni! — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) December 3, 2021

Vilciena Nr.816 Rīga (17:01) — Zilupe (21:33) paredzamais kavējums ~50 minūtes laikapstākļu ietekmes uz dzelzceļa infrastruktūru dēļ. Paldies par pacietību! — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) December 3, 2021

Одновременно с объявлением красного предупреждения в Риге, которое связано с сильным снегопадом, Pasažieru vilciens предупреждает о задержках рейсов, сообщил руководитель Отдела корпоративных отношений предприятия Эгилс Крутовс.

Он подчеркнул, что исключительные погодные условия влияют на график движения поездов и, скорее всего, задержки будут дольше, поскольку каждая из них влияет на следующий рейс.

Крутовс пояснил, что сильный снегопад вызвал много проблем в железнодорожной инфраструктуре, системе, которая сообщает о состоянии на путях и рельсах. Поскольку температура воздуха в Риге составляет около +1 градуса, электрическое оборудование и провода замерзают и покрываются льдом, передавая сигнал, что рельсы заняты, хотя это не так.

"Мы не можем рисковать и ждать сигнала о том, что рельсы свободны и можно продолжать движение. Из-за экстремальных обстоятельств бывает много технических проблем. Latvijas dzelzceļš решает ситуацию и пытается предотвратить неполадки. Однако ситуация критичная. Уже есть поезда, которые опаздывают больше, чем на час", — заявил Крутовс.

Pasažieru vilciens приносит свои извинения за причиненные неудобства в связи с погодными условиями и призывает пассажиров к пониманию. Также жителей просят, возможно, пересмотреть свои планы на поездку. Актуальная информация от Pasažieru vilciens доступна в соцсетях предприятия и на сайте.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий в Риге опаздывает общественный транспорт.