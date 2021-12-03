Транспортный коллапс: из-за снегопада поезда задерживаются более чем на час
Foto: F64

В пятницу, 3 декабря, вечером отстают от расписания поезда, которые должны выехать с Рижского центрального вокзала. Об этом сообщается на странице Pasažieru vilciens в Twitter.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Так, поезд Рига-Валмиера едет с задержкой в 33 минуты, поезд Рига-Краслава отстает от расписания в 30 минут, а поезд Рига-Скулте — на 40 минут.


Больше всего от расписания отстают поезда Рига-Тукумс и Рига-Зилупе — они задерживаются на 50 минут.

Одновременно с объявлением красного предупреждения в Риге, которое связано с сильным снегопадом, Pasažieru vilciens предупреждает о задержках рейсов, сообщил руководитель Отдела корпоративных отношений предприятия Эгилс Крутовс.

Он подчеркнул, что исключительные погодные условия влияют на график движения поездов и, скорее всего, задержки будут дольше, поскольку каждая из них влияет на следующий рейс.

Крутовс пояснил, что сильный снегопад вызвал много проблем в железнодорожной инфраструктуре, системе, которая сообщает о состоянии на путях и рельсах. Поскольку температура воздуха в Риге составляет около +1 градуса, электрическое оборудование и провода замерзают и покрываются льдом, передавая сигнал, что рельсы заняты, хотя это не так.

"Мы не можем рисковать и ждать сигнала о том, что рельсы свободны и можно продолжать движение. Из-за экстремальных обстоятельств бывает много технических проблем. Latvijas dzelzceļš решает ситуацию и пытается предотвратить неполадки. Однако ситуация критичная. Уже есть поезда, которые опаздывают больше, чем на час", — заявил Крутовс.

Pasažieru vilciens приносит свои извинения за причиненные неудобства в связи с погодными условиями и призывает пассажиров к пониманию. Также жителей просят, возможно, пересмотреть свои планы на поездку. Актуальная информация от Pasažieru vilciens доступна в соцсетях предприятия и на сайте.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий в Риге опаздывает общественный транспорт.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

14

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи