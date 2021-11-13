Травматологическая больница не будет принимать новых ковид-пациентов

На заседании Государственной оперативно-медицинской комиссии было принято решение приостановить госпитализацию пациентов с Covid-19 в Больницу травматологии и ортопедии (БТО), а также не открывать запланированные дополнительные койки для лечения коронавирусных пациентов в 1-й и 2-й больницах Риги.

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По словам руководителя отдела коммуникации Министерства здравоохранения Оскарса Шнейдерса, эпидемиологические данные показывают, что за минувшие две недели снизилось как количество новых случаев Covid-19, так и госпитализаций.

Число помещенных в стационар пациентов с коронавирусом за неделю снизилось на 22,3%. Общее количество этих пациентов в больницах также уменьшилось - до 1296, поэтому теперь можно пересмотреть предыдущий план по расширению числа мест для больных коронавирусом в больницах Риги, перенаправив ресурсы специализированных больниц - БТО и Рижской 2-й больницы - на лечение пациентов по основному, травматологическому, профилю лечебных учреждений.

Также принято решение не открывать дополнительные койки для лечения пациентов с Covid-19 в Рижской 1-й больнице. В то же время, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации больницы будут обязаны в течение 48 часов увеличить количество коек, как это предусмотрено договором с Национальной службой здравоохранения, при необходимости.

Комиссия также решила отменить текущий алгоритм госпитализации пациентов, включая госпитализацию пациентов с Covid-19 из центров социального ухода, в связи с новыми рекомендациями по оценке состояния и лечению пациентов. Теперь госпитализация пациентов будет происходить на основании оценки состояния здоровья пациента и действующего плана госпитализации.