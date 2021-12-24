Травмировались в разгар праздника? Как получить медицинскую помощь на выходных: инструкция

С наступлением праздников в Латвии начались длинные выходные и Национальная служба здравоохранения (NVD) решила напомнить жителям о том, как получить медицинскую помощь в эти дни.

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Медицинские советы в случае простых заболеваний можно будет получить на протяжении 24 часов в сутки, позвонив на консультативный номер семейных врачей 66016001.

Жителям также рекомендуется связываться со специалистами по указанному телефону в случаях, если им срочно необходима помощь. Можно также обратиться к своему семейному врачу после выходных.

В Риге и других крупных латвийских городах каждый сможет получить консультацию у дежурных врачей, которые оказывают помощь в рамках компетенции семейного врача. В отдельных практиках семейных врачей предоставляются дистанционные и очные консультации для клиентов медучреждения.

График работы дежурных врачей в праздничное время доступен на сайте NVD в разделе "Где можно получить медицинскую помощь?".

Если на выходных появляются симптомы Covid-19, например, признаки острой инфекции дыхательных путей, повышенная температура, проблемы с запахом и потеря вкуса, необходимо сдать тест на коронавирус. Тестирование без направления врача можно пройти в нескольких местах сдачи анализов на Covid-19. С графиком работы лабораторий можно также ознакомиться на сайте NVD. Телефон для записи на тест Covid-19 — 8303.

При травмах, например, ожогах, вывихах, переломах, или в случае внезапной болезни медицинскую помощь жители смогут получить в пунктах оказания неотложной медицинской помощи.

В свою очередь, в случаях, когда существует угроза для здоровья или жизни, помощь предоставляют приемные отделения больниц. Следует учитывать, что в приемных отделениях не оказывается оплачиваемая государством медицинская помощь, которая не является неотложной и могла быть обеспечена в плановом порядке.

Информация о медучреждениях, в которые можно обратиться в случае травм или угроз для здоровья, также доступна на сайте NVD в разделе "Где можно получить медицинскую помощь?". Служба напоминает, что в больницах, поликлиниках, медицинских центрах и других медучреждениях необходимо соблюдать дистанцию в два метра, носить защитную маску или респиратор, а также регулярно дезинфицировать руки.

В экстренных для жизни случаев необходимо звонить в Службу неотложной медицинской помощи по телефону 113.