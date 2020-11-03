Требование об отставке: Петравича отрицает, что Минблаг готовит "превращение соцработников в налоговых инспекторов"
Foto: F64

Министр благосостояния Рамона Петравича отреагировала на вчерашнее заявление латвийского Общества социальных работников, потребовавшего ее отставки из-за готовящихся поправок к законодательству, которые могут обязать социальных работников проверять, действительно ли доходы самозанятого лица или плательщика налога с микропредприятия меньше минимальной зарплаты, и поэтому он может не делать социальные взносы.

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Несмотря на то, что Общество в своем открытом письме СМИ подчеркнуло, что с его представителями министерство дискуссий не вело, Петравича ответила, что "на дискуссии всегда готова". "Однако до сих пор ни один представитель социальных служб не выразил желания обсудить со мной данный вопрос", — рассказала Delfi политик.

Петравича ссылается на то, что после того, как изначальную идею Минблага — позволить людям со статусом нуждающегося не платить соцвзносы — была одобрена на первом чтении госбюджета в Сейме, министерству поручили "подготовить более широкую редакцию для задействования социальных служб". По словам Петравичи, возглавляемый ею Минблаг парировал, что социальных работник не должен дублировать функции Службы госдоходов.

"Хочу опровергнуть прозвучавшие завления, что социальных работников планируется превратить в налоговых инспекторов. Такой идеи никогда не было. Соцработник не может быть тем, кто оценивает, платятся ли налоги в полном размере", — подчеркнула Петравича.

Сами соцработники считают предложение министерства "не соответствующим трудовому профилю заданием, которое приводит к деградации профессии", так как налогоплательщикам придется обращаться в социальную службу, чтобы доказать, что их доходы действительно не превышают размер минимальной зарплаты и пройти все пункты бюрократического процесса.

"Это существенно трансформирует суть социальной службы, превращая ее и специалистов социального труда из тех, кто оказывает поддержку, в репрессивный орган контроля", — волнуется Общество.

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rus.DELFI.lv

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