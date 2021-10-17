Требование обязательной вакцинации от Covid уже меняет рынок труда

В связи с объявлением в Латвии режима ЧС сроком на три месяца и необходимостью вакцинироваться от Covid-19 для многих работников начались изменения на рынке труда, сообщает LTV. Объявления, где в числе требований для соискателей вакансий указано и наличие сертификата, стали реальностью, пишет rus.lsm.lv.

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Эксперты полагают, что это условие, выдвигаемое работодателями, в итоге поделит рынок на два отдельных: для вакцинированных и невакцинированных. И способно привести к росту безработицы — пока сложно прогнозировать, насколько.

Опрошенные Латвийским телевидением экономисты и кадровики убеждены: изменения будут. По оценке руководителя компании по подбору персонала CV Online Latvia Айвии Бродини, требование вакцинации в государственном и муниципальном секторе может часть занятых там побудить перейти в частную сферу.

"Работодатели в частном секторе могут увидеть большее число соискателей. В то же время нужно смотреть, обязательно и в частном секторе будут работодатели, у которых, может быть, же сейчас охват вакцинации очень высокий. Тогда они определенно оценят только кандидатов, которые уже привиты", — прогнозирует Бродиня.

Эксперты также указывают: и найти достаточно работников с Covid-сертификатами тоже может оказаться проблематично.

"Никто из нас не может уволить, например, сто или двести человек сразу и ждать, что за дверями будут стоять следующие сто-двести с Covid-сертификатами", — подчеркнула председатель правления Латвийской ассоциации управления персоналом Эва Селга. По ее мнение, некоторые непривитый уйдут в безработные, будут получать пособие, что станет бренемем для налоговой системы.

Единственным выходом из возникшей ситуации является скорейшая вакцинация населения Латвии. В противном случае возрастет нагрузка на социальный бюджет государства.