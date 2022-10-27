Требования к эффективности производства энергии для биогазовых электростанций не соответствуют Сатверсме

В четверг, 27 октября, Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Сатверсме нормы, устанавливающие конкретные требования к эффективности производства энергии и эффективному использованию тепловой энергии для биогазовых электростанций в рамках обязательных закупок, сообщили порталу Delfi в КС.

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В суде была оспорена норма закона "О рынке электроэнергии", которая гласит, что конкретные производители электроэнергии обязаны обеспечивать эффективное использование теплоэнергии. Также были оспорены нормы постановления Кабинета Министров "О производстве электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также о порядке определения и надзора за ценами", регулирующие эффективность. В деле оспаривалось соответствие этих норм 1-й и 105-й статьям Сатверсме. Согласно 1-й статье Сатверсме, Латвия является независимой демократической республикой. В свою очередь, 105-я статья Сатверсме гласит, что каждый имеет право на собственность.

В КС пояснили, что дело было возбуждено по заявлению нескольких коммерсантов. "Заявители производят электроэнергию в процессе когенерации с использованием биогаза. Их право на участие в обязательных закупках связано с соблюдением требований, изложенных в оспариваемых нормах. Заявители возражали против конкретных требований, связанных с предоставлением полезной теплоэнергии, а также против связки полезной теплоэнергии с определением объема обязательной закупки, расчетом КПД производства энергии. По мнению заявителей, указанные требования являются невыполнимыми", — сообщили в суде.

Суд прекратил делопроизводство в части о соответствии норм закона "О рынке электроэнергии" Сатверсме, так как не установил нарушения прав, предусмотренных 1-й и 105-й статьями. Кроме того, был просрочен срок подачи заявки.

В свою очередь, оценивая возражения заявителей в целом, КС пришел к выводу о необходимости расширения требований по делу, а также дал оценку другим нормам Кабинета министров. Указанная норма различает, какая теплоэнергия считается эффективно используемой, поэтому без этой нормы дело не могло быть рассмотрено.

КС оценил соответствие оспариваемых норм первому предложению 105-й статьи Сатверсме в совокупности с 1-й статьей Сатверсме. Суд признал, что ограничение основных прав, включенное в оспариваемые нормы, принято на основании закона.

"Легитимная цель ограничения основных прав, содержащихся в оспариваемых нормах, — защита общественного благосостояния. При этом эту легитимную цель можно рассматривать с двух сторон — с одной стороны, она направлена ​​на содействие энергоэффективности и поэтому охрану окружающей среды, а с другой стороны, направлена ​​на снижение затрат конечных потребителей, искоренение нехозяйственного и недобросовестного поведения в отрасли", — говорится в решении суда.

Суд постановил, что норма оспариваемых правил, которая уполномочивает Государственное бюро по надзору за строительством, если производитель не обеспечивает эффективное использование энергии, соответствует Сатверсме. Если производитель не выполняет требования, установленные правовыми нормами, он не может рассчитывать на то, что государство все равно окажет ему поддержку, говорится в решении суда. Кроме того, в каждом случае, когда бюро в строительстве принимает решение об отмене права на обязательные закупки, предоставляется индивидуальная оценка в порядке, установленном законом "Об административном процессе".

Однако, КС признал, что нормы правил Кабмина, конкретно регулирующие, что полученная теплоэнергия эффективна, не соответствуют Сатверсме. Суд принял такое решение на основании научных заключений, а также изданных Кабмином поправки к оспариваемым нормам, поэтому легитимная цель может быть достигнута средствами, менее ограничивающими основные права заявителей. То есть, существуют альтернативные средства, которые позволили бы учитывать изменяющиеся условия, влияющие на эффективность производства энергии на биогазовых электростанциях, — сезонность, а также различия биогазового сырья и получаемого биогаза.

Суд также подчеркнул важность биогазовых электростанций в переработке сельскохозяйственных отходов, которые помогают достичь общих целей Латвии и Евросоюза по сокращению выбросов парниковых газов. Право на участие в обязательных закупках предоставлено различным производителям электроэнергии — как использующим ископаемые энергоресурсы, такие как природный газ, так и использующим возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце, биомасса или биогаз. Хотя государство имеет широкие полномочия по пересмотру схемы господдержки, такие изменения должны учитывать цели, для которых господдержка была введена в первую очередь.

Также стоит оценить вклад каждой используемой технологии в достижение климатических целей и, в частности, в энергетическую независимость Латвии. А именно, нормативно-правовая база, разработанная в соответствии с научными заключениями, может уберечь производителей от нехозяйственных и недобросовестных действий и, таким образом, снизить количество случаев, когда господдержка оказывается необоснованно, но все же способствовать эффективному использованию теплоэнергии и достижению климатических целей.

В КС сообщили, что в некоторые правовые нормы, которые были признаны не соответствующими Сатвесме, внесены изменения. Поэтому суд принял решение о недействительности тех правовых норм, в которых не были сделаны поправки.

Наблюдая за связью норм с другими аспектами в рамках публично-правовых отношений в сфере государственной помощи, КС признал, что Кабмину необходимо время для разработки нового регламента. В целях эффективного предотвращения нарушения основных прав заявителей КС признал, что оспариваемые нормы утрачивают силу в отношении заявителей с момента нарушения основных прав.