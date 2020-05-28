Требования по самоизоляции для прибывших из-за границы могут измениться

Государство работает над возможным изменением подхода к самоизоляции, которая требуется от прибывающих в страну из-за границы, в том числе латвийских подданных, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

На уровне ЕС сейчас разрабатываются согласованные требования к поездкам. Параллельно страны Балтии консультируются о смягчении ограничений, чтобы процесс проходил более согласованно.

Министр подчеркнула, что после 9 июня обязательно сохранятся ограничения на скопление людей. Никаких конкретных цифр она пока упоминать не стала.

По словам Винькеле, ограничения, которые больше всего беспокоят людей, можно разделить на три группы. Первое — ограничения собраний, все, что касается мероприятий и физической активности. Вторая группа ограничений относится к предпринимателям, например, организаторам детских развлечений, выставок. Актуальны и ограничения на поездки.

"Дистанцирование и тщательная оценка того, необходимо ли конкретное мероприятие — это новый нормальный подход", — сказала министр.