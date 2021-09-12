Требования жителей Балтии к приобретению жилья схожи, различаются финансовые возможности

В первой половине этого года средняя сумма кредита на приобретение жилья в Латвии и Литве составила 83 тысячи евро. В Эстонии жилищный кредит в среднем был больше — 120 тысяч евро. Жители стран Балтии предъявляют схожие требования к качеству и месту расположения жилья, однако рынок недвижимости и доступность в каждой стране отличаются, свидетельсвуют данные банка Luminor.

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По сравнению с первой половиной 2020 года средняя сумма жилищного кредита в Латвии возросла на 15%, а в Литве — на 20%. "Средняя сумма на покупку жилья прямо связана с изменениями цен на рынке — при росте спроса и повышении цен на недвижимость населению требуется больше средств на покупку. В настоящее время самые низкие цены на жилье — в Латвии, а самые высокие — в Эстонии, где в этом году осуществляется развитие более дорогих проектов недвижимости. Именно поэтому жители Эстонии берут более крупные кредиты по сравнению с соседними странами. К тому же Латвию и Эстонию отличает концентрация рынка — здесь покупают жилье главным образом в столице. В Литве же рынок недвижимости активен во всех пяти крупнейших городах", — указывает эксперт по жилищному кредитованию банка Luminor Каспарс Саусайс.

Средняя сумма ипотечного кредита зависит и от финансовых возможностей населения. "Уровень доходов в каждой из стран оказывает влияние на объем займов. Например, средняя заработная плата нетто в Латвии приблизительно на 9% ниже, чем в Литве и на 32% ниже, чем в Эстонии. Таким образом, чем выше ежемесячный доход жителей, тем выше их возможности получить и выплатить кредит на покупку жилья", — поясняет Каспарс Саусайс.

В свою очередь, требования покупателей к качеству и месту расположения жилья больше зависят от возраста и семейного положения, а не от страны проживания. Молодые люди во всех странах Балтии обычно ищут варианты недалеко от центра города и готовы приобрести более маленькое жилье, но с лучшим расположением. Семьи же подбирают более просторное жилье подальше от центра, со своим двором или доступом к озелененной территории.

Жители всех трех стран Балтии хотят одного — обосноваться в новом жилище с отличным местом расположения. Однако пандемия немного изменила представление об идеальном жилье — стало заметно, что все больше жителей трех балтийских стран хотели бы жить за пределами больших городов. "Тем не менее, в Латвии и Эстонии на рынке недвижимости все также доминируют столицы, где обеспечена более широкая доступность различных услуг. В этом смысле жители Литвы обладают известными преимуществами, так как в литовских регионах больше городов, не отстающих по качеству жизни от столицы", — говорит специалист.

В первой половине этого года в Латвии был самый низкий средний период выплаты ипотечного кредита — 23 года, в то время как в Эстонии он составлял 25 лет, а в Литве — 26 лет. По сравнению с 2020 годом, в первом полугодии средний срок выплаты займов во всех странах вырос на 1-2 года.