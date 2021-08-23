Требуют прекратить использовать песню Atmostas Baltija в рекламе

Авторы песни Atmostas Baltija ("Пробуждается Балтия") потребовали немедленно прекратить использование этого произведения в несогласованной политической рекламе. Они возмущены тем, что песня звучит в рекламных роликах, отражающих позицию отдельных политиков, а особенно что под эту мелодию рекламируют цели движения против вакцинации от Covid-19, сообщает rus.LSM.lv.

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В Интернете распространяется реклама движения "ковид-отрицателей" с призывами участвовать в сходной массовой акции против "обязательной" вакцинации, и фоном там звучит именно эта песня, которая звучала 32 года назад на демонстрациях за независимость. Автор музыки Борис Резник заявил, что с ним использование песни в этой рекламе не согласовывали:

"Это ужасно. Это воровство. Не было ни согласовано, ничего. Это цивилизованный мир, так не поступают. Мы подумаем, что делать, потому что это довольно редкий случай. Не первый у меня, но на сей раз это связано с серьезными вещами. Мы, авторы песни, не хотим, чтобы эта песня ассоциировалась с каким-то акциями".

Узнать мнение устроителей акции LTV пока не удалось. Авторы песни обратились в правоохранительные органы с просьбой оценить действия этих лиц и организаций.