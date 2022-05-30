Тренировочные полеты сверхзвуковых самолетов напугали жителей Риги

В понедельник после обеда жителей Риги и окрестностей напугали два громких хлопка, похожих на взрывы. Как сообщили порталу Delfi в Министерстве обороны, в рамках учений проходят тренировочные полеты сверхзвуковых боевых самолетов союзников НАТО.
По информации Минобороны, патрульные самолеты НАТО отправились из Литвы в Эстонию, и при переходе на сверзвуковую скорость, возник характерный шум. Представитель Минобороны Робертс Скраучс сообщил, что переход на сверхзвуковую скорость произошел на разрешенной высоте.
Сильные хлопки были слышны не только в Риге и окрестностях, но также в Бауске, Иецаве, Тукумсе и Елгаве.
Kaut kas Šampēterī tikko sprāga. Milzīgs blīkšķis, ka es pat istabā sabijos. Nu ne jau pērkons.— Pīlēģis (@AivisPilegis) May 30, 2022
Jelgavā bija baiss būkšķis, Rīgā arī dzirdēja?— Liene Daga (@LieneDaga) May 30, 2022
Mums Tukumā tas pats...māja nodrebēja— Jānis Klāks (@JnisKlks) May 30, 2022
Mans timeline šobrīd. T-kalnā arī dzirdējām. @ugunsdzeseji, @Valsts_policija, @Latvijas_armija - kāds zina, kas tas bija? pic.twitter.com/Amh4hf2R7H— Sanita Jemberga (@jemberga) May 30, 2022
В свою очередь, на странице Механизированной пехотной бригады сухопутных войск Национальных вооруженных сил (НВС) в Facebook говорится, что 30 и 31 мая в Сигулдском крае с 11.00 до 13.00 состоятся полеты самолета AV-8B. Это полеты необходимы, чтобы усовершенствовать навыки в процедурах воздушной поддержки.