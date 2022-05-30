Тренировочные полеты сверхзвуковых самолетов напугали жителей Риги

В понедельник после обеда жителей Риги и окрестностей напугали два громких хлопка, похожих на взрывы. Как сообщили порталу Delfi в Министерстве обороны, в рамках учений проходят тренировочные полеты сверхзвуковых боевых самолетов союзников НАТО.

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По информации Минобороны, патрульные самолеты НАТО отправились из Литвы в Эстонию, и при переходе на сверзвуковую скорость, возник характерный шум. Представитель Минобороны Робертс Скраучс сообщил, что переход на сверхзвуковую скорость произошел на разрешенной высоте.

Сильные хлопки были слышны не только в Риге и окрестностях, но также в Бауске, Иецаве, Тукумсе и Елгаве.

Kaut kas Šampēterī tikko sprāga. Milzīgs blīkšķis, ka es pat istabā sabijos. Nu ne jau pērkons. — Pīlēģis (@AivisPilegis) May 30, 2022

Jelgavā bija baiss būkšķis, Rīgā arī dzirdēja? — Liene Daga (@LieneDaga) May 30, 2022

Mums Tukumā tas pats...māja nodrebēja — Jānis Klāks (@JnisKlks) May 30, 2022

В свою очередь, на странице Механизированной пехотной бригады сухопутных войск Национальных вооруженных сил (НВС) в Facebook говорится, что 30 и 31 мая в Сигулдском крае с 11.00 до 13.00 состоятся полеты самолета AV-8B. Это полеты необходимы, чтобы усовершенствовать навыки в процедурах воздушной поддержки.