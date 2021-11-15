Треть депутатов Резекненской думы лишены полномочий из-за отсутствия сертификатов
Foto: LETA

В понедельник у четырех из 13 депутатов Резекненской думы были приостановлены полномочия из-за отсутствия ковид-сертификатов.

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Еще в конце прошлой недели от должности была освобождена заместитель председателя думы по социальным вопросам, образованию и культуре Лидия Остапцева. Вакцинироваться от Covid-19 она не планирует.

Также остановлены депутатские полномочия Инары Гроце, Кристине Кокоревичи и Ольги Строде. Строде не вакцинировалась по состоянию здоровья, но планирует это сделать. В свою очередь, Гроце и Кокоревича начали процесс вакцинации и сертификат планируют получить в конце ноября.

В партии "Согласие" восемь депутатов. Из-за отсутствия сертификатов полномочия приостановлены у трех депутатов партии. В понедельник на чрезвычайном заседании думы принимали участие только те депутаты, у которых есть ковид-сертификат.

Как сообщалось, 12 ноября, Сейм принял решение отстранить от работы депутатов парламента и самоуправлений, у которых нет сертификатов Covid-19. Депутаты должны до 15 ноября предъявить действующий сертификат, который подтверждает факт вакцинации и перенесенного заболевания Covid-19. Депутаты Сейма, у которых нет сертификата, не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также в заседаниях комиссий парламента (в том числе, удаленно). Полномочия депутатов самоуправлений, не имеющих сертификата, будут приостановлены.

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