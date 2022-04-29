Треть депутатов Юридической Сейма избежала голосования по законопроекту о гражданском партнерстве
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Юридическая комиссия Сейма направила на второе чтение в парламент законопроект о гражданском партнерстве, регулирующий, в том числе, и однополые отношения. Треть депутатов комиссии предпочла не принимать участия в голосовании.

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За законопроект проголосовали пять депутатов — Янис Бутанс и Лива Крейтусе ("Консервативные"), Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), Инесе Войка (АР!) и независимый депутат Марис Мичеревским. Против были Валерий Агешин ("Согласие"), Янис Иесалниекс (Национальное объединение) и Юлия Степаненко. Не голосовали Иван Рыбаков ("Согласие"), Эдгарс Таварс (Союз "зеленых" и крестьян), а также Айвар Гейданс и Алдис Гобземс.

Законопроект касается всех людей, вне зависимости от пола и сексуальной ориентации, состоящих в гражданском союзе. В документе нет упоминания о сексуальной ориентации. В частности, в Латвии гражданское партнерство (не зарегистрированное в загсе) весьма распространено и среди людей традиционной ориентации. И на таких людей также будут распространяться нормы нового законопроекта, регулирующие, в том числе, и имущественные отношения партнеров, вопросы ведения совместного хозяйства и так далее. Ранее депутат Сейма

Илмарс Дуритис (AP!) отмечает, что в законопроект не решает ряд проблем совместного проживания (например, вопросы налогообложения и наследства), поэтому ко второму чтению могут быть поданы поправки.

Законопроект был утвержден в первом чтении хрупким большинством голосов Сейма: 42 депутата проголосовали "за", а 32 нажали кнопку "против".

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