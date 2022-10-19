Треть латвийцев хотела бы видеть "Прогрессивных" в коалиции

Коалицию из трех-четырех "государственных" партий поддерживает 51% населения, свидетельствуют данные опроса SKDS, проведенного по заказу Латвийского телевидения.

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Президент Эгил Левитс ранее назвал партиями, занимающими государственную позицию, "Новое Единство", Национальное объединение, "Объединенный список" (ОС) и "Прогрессивных".

Согласно опросу, 29,5% респондентов считают лучшей коалицию из четырех партий - "Нового Единства", Национального объединения, ОС и "Прогрессивных", а 21,4% - из трех перечисленных партий, но без "Прогрессивных".

35,3% считают лучшим другой состав правительственной коалиции, а 13,8% выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

82% избирателей, проголосовавших за "Прогрессивных" на выборах в 14-й Сейм, считают лучшей коалицию из "Нового Единства", Нацобъединения, ОС и "Прогрессивных". Так же считают 60% электората "Нового Единства" и 53% избирателей объединения "Для развития/За!".

Коалицию из трех политических сил чаще поддерживают избиратели Нацобъединения - 63%, а также 47% избирателей ОС и 34% избирателей "Нового Единства".

Коалицию из четырех политических сил чаще поддерживают респонденты в возрастной группе от 18 до 24 лет - 50% респондентов этой группы.

88% респондентов из числа тех, кто голосовал за партию "За стабильность!", предпочитают иной состав коалиции, чем упомянутые три или четыре партии.

Опрос проводился с 11 по 13 октября.