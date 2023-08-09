Треть молодых латвийцев хочет зарплату выше 1500 евро сразу и 2500 через пять лет

30% опрошенных латвийцев в возрасте 18 до 29 лет высоко оценивают свои знания и опыт и считают, что уже сейчас они заслуживают зарплату выше 1500 евро на руки, пишет Latvijās avīze со ссылкой на данные опроса Norstat по заказу SEB банка. Молодежь в Литве более сдержанная: там заслуживающими зарплату выше 1500 себя считает только одна пятая опрошенных. Эстонцы — самые амбициозные: такую зарплату считают подходящей для себя более 40% опрошенных.

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На уровень ожидаемой зарплаты влияет уровень образования. 43% молодых людей, которые хотя зарплату выше 1500 евро уже сейчас, имеют высшее образование, 29% — среднее специальное. Выше всего себя оценивают жители Риги и окрестностей. Более амбициозны мужчины — зарплату выше 1500 как соответствующую их опыту и знаниям указывают 45% мужчин и всего 14% женщин.

"Современная молодежь амбициозна, информирована о разных возможностях, которые дает жизнь, и уже в ранней юности способна подсчитать необходимый уровень дохода. Эту оценку формирует среда, в которой живет каждый из них, что объясняет разницу и по образованию, и по регионам. В начале жизненного пути ожидания от будущего высокие, и уровень зарплаты в будущем предполагается значительно выше. Другое дело, что реальная жизнь иногда расставляет все по своим местам, и не всегда так, как задумано, и в реальности доходы этих молодых людей ниже. В этой ситуации важно понимать, что для достижения этого уровня доходов и для обеспечения их роста важно заниматься своим образованием и постоянно поднимать свою конкурентоспособность на рынке. Вторая вещь — иногда важно не только получать задуманную зарплату, но и своевременно понять, насколько большую зарплату в конкретной сфере можно получать, какие есть возможности. Это поможет избежать разочарований. Амбиции необходимы, но они должны быть соразмерны реальности", — считает экономист SEB банка Дайнис Гашпуйтис. Как отмечает экономист, такие завышенные ожидания толкают молодых людей искать счастья за рубежом.

Большая часть молодых людей в Латвии получает меньше 1200 евро на руки, причем пятая часть получает меньше 500 евро, 15% — от 500 до 800 евро, 22% — от 800 до 1200 евро. 19% опрошенных молодых людей отказались отвечать, а 6% признались, что регулярных доходов у них нет.

В Литве меньше 500 евро получают 17% молодых людей, от 500 до 800 — 17%, от 800 до 1200 — 25%, а больше 1200 евро получают 19% молодых людей. 22% или отказались отвечать, или не получают регулярных доходов.

В Эстонии картина отличается: 40% опрошенных молодых людей получает больше 1200 евро, 17% меньше 500 евро, 13% — от 500 до 800 евро, 16% — от 800 до 1200. 15% ответили, что не имеют доходов.

Спустя пять лет молодые люди стран Балтии надеются получать значительно больше, чем сейчас. 43% опрошенных молодых латвийцев надеются получать от 1500 до 2500, а 27% — выше 2500 евро. Похожая картина в Литве — зарплату выше 2500 евро через пять лет ждет 21% опрошенных, а от 1500 до 2500 — 48%. Эстонцы снова самые амбициозные — в свои способности зарабатывать более 2500 в ближайшем будущем верят 36% молодых людей, а от 1500 до 2500 — 50%.

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В опросе Norstat по заказу SEB приняло участие 1428 человек в возрасте от 18 до 29 лет.