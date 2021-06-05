Треть новых случаев Covid-19, выявленных в пятницу, констатирована в Риге

Третья часть от общего количество новых случаев заболевания Covid-19, выявленных при тестировании в минувшую пятницу, констатирована в Риге. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 4 июня в столице зафиксировали 84 случая заболевания Covid-19.

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В Даугавпилсе за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев, в Юрмале и Лиепае — по 10, в Елгаве и Тукумском крае — по 9, в Прейльском крае и Резекне — по 8, в Алуксненском крае — 6.

За последние две недели больше всего заболевших коронавирусом констатировано в Риге — 1333, Даугавпилсе — 174, Елгаве — 126, Вентспилсе — 122, Огрском крае — 106, Лиепае и Резекне — по 97.

В сою очередь, за этот же период времени ни одного случая заболевания Covid-19 не зафиксировано в краях Акнистес, Балтинавас, Циблас, Мерсрага, Неретас, Руцавас и Варкавас.