Треть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге
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Из 1103 случаев заражения Covid-19, выявленных во вторник, 30% были зарегистрированы в Риге, но количество случаев также относительно быстро увеличивалось в Даугавпилсе, Елгаве и Гробиньском крае, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Во вторник в Риге зарегистрировано 323 новых инфицированных, а общее число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 3390 человек.

В Даугавпилсе зарегистрирован 91 новый зараженный, а общее количество случаев за 14 дней составляет 866, в Елгаве — 60 новых случаев и 407 за две недели, в Гробиньском крае, соответственно, 34 и 63.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге — 3390, Даугавпилсе — 866, Елгаве — 407, Елгвинском крае — 292, Резекне — 275, Лиепае — 270, Гулбенском крае — 228, Даугавпилсском крае — 214, Екабпилсе — 206, Талсинском крае — 205.

По расчетам агентства LETA, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 576,4 случая.

В 39 самоуправлениях этот показатель выше, в том числе в 20 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, то наиболее высоким оно является в Апском, Прейльском, Ропажском, Скриверском, Ливанском, Циблском, Энгурском, Елгавском, Виеситском, Карсавском, Гулбенском и Акнистском краях.

Из новых случаев, зарегистрированных в прошлый день, 228 относятся к возрастной группе от 50 до 59 лет, 185 — от 30 до 39 лет, 184 — 40-49 лет, а в других возрастных группах инфицированных меньше.

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LETA

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