Треть въезжающих в Латвию не регистрируется в системе Covidpass.lv

Пограничная служба провела выборочную проверку въезжающих в Латвию людей, и выяснилось, что 30% из 1344 проверенных не зарегистрировались в системе Covidpass.lv, рассказал в интервью Латвийскому телевидению заместитель начальника Государственной пограничной службы по вопросам организации службы Ивар Рускулис.

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Административные процессы не начаты, вместо этого нарушителям было предложено зарегистрироваться в системе, что они и сделали. Если бы они этого не сделали, они могли бы получить штраф до 2000 евро, напоминает Рускулис.

По его словам, сейчас в этих проверках Пограничной службе помогает Земессардзе. Они дежурят на больших дорогах, а на маленьких находятся мобильные патрули, помощь оказывают также эпипажи Госполиции.

Всю дальнейшую информацию из Covidpass.lv получает уже полиция, и дальнейшие проверки находятся в ее компетенции.