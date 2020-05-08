Треть выявленных вчера случаев Covid-19 связана с Видземской больницей

Примерно треть из выявленных в минувшие сутки 19 случаев заражения Covid-19 связана с Видземской больницей, где проведено расширенное тестирование контактных лиц, рассказал агентству LETA директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков.

Остальные случаи будут проанализированы, добавил он.

По словам Перевощикова, чтобы получить представление о заболеваемости Covid-19, нужно оценивать кумулятивные данные за 14 дней, а не обращать внимание на колебания в отдельные дни. Один день, по словам эксперта, ничего не означает.

Перевощиков заверил, что сейчас в Латвии кумулятивные данные за 14 дней очень благоприятны, и Латвия считается страной низкого риска.

Он добавил, что, если кумулятивные данные покажут рост, это может быть связано с тем, что люди стали свободнее в своем поведении, меньше соблюдают правила дистанцирования. Специалист напомнил, что риск заразиться при случайном контакте невелик — опасность представляют контакты дольше 15 минут.