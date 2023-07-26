Третьи результаты анализов проб воды возле Лиепаи: качество воды на пляжах соответствует нормам

Получены результаты анализов третьего забора воды, которые свидетельствуют, что качество воды на пляжах в Лиепае соответствует нормам для купания, сообщила начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Лиепайского самоуправления Зита Лаздане.

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Пробы были взяты у очистных систем по адресу Либиешу, 33, на пляже "Лиедаги" и на пляже возле стадиона.

По словам Лаздане, результаты следующих анализов будут доступны в четверг, 27 июля, а результаты анализов Инспекции здравоохранения еще ожидаются.