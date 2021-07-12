Третий день подряд не регистрируются случаи смерти пациентов с Covid-19
Foto: Publicitātes foto

В минувшие сутки в Латвии выявлено 18 новых случаев Covid-19, летальных исходов не зарегистрировано третий день подряд, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Накануне было сделано 3602 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 917 человека. За время пандемии в Латвии умерли 2536 человек с Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился до 35,8 случая.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

23

Source

rus.DELFI.lv

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах