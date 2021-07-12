Третий день подряд не регистрируются случаи смерти пациентов с Covid-19

В минувшие сутки в Латвии выявлено 18 новых случаев Covid-19, летальных исходов не зарегистрировано третий день подряд, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Накануне было сделано 3602 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,5%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 137 917 человека. За время пандемии в Латвии умерли 2536 человек с Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился до 35,8 случая.