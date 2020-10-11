Третий день подряд регистрируется рекордное количество заболевших Covid-19 в Риге
Foto: LETA

В субботу продолжилось распространение нового коронавируса в столице, за прошедшие сутки было зарегистрировано 32 больных Covid-19 жителя Риги, что увеличило число болеющих коронавирусом рижан до 446 человек, свидетельствуют обобщенные данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Распространение вируса продолжается и в Екабпилсе, где за прошедшие сутки было зарегистрировано семь новых случаев заражения, общее число зараженных жителей города достигло 22 человек, у 20 из которых заболевание было диагностировано в течение последней недели.

По четыре новых случая Covid-19 зарегистрировано в Даугавпилсе и Кулдигском крае, где количество больных увеличилось до 224 и 107 человек соответственно.

За прошедшие сутки случаи Covid-19 были зарегистрированы также в Елгаве, Лиепае, Вентспилсе, Айзпутском, Краславском, Саласпилсском, Талсинском, Кекавском, Сигулдском, Марупском, Бабитском, Стопиньском, Риебиньском и Тукумском краях.

Новые больные зарегистрированы также в Паргауйском и Салском краях, где все ранее заболевшие Covid-19 люди выздоровели.

Как сообщалось, за прошедшие сутки зарегистрировано 74 новых случая Covid-19.

Из заболевших 15 человек принадлежат к возрастной группе от 20 до 29 лет, 12 человек — к группе от 50 до 59 лет и 11 человек — к группе от 10 до 19 лет. В других возрастных группах заболевших меньше.

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