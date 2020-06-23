Третий день подряд в Латвии нет новых заболевших Covid-19, а мир перешагнул за 9 миллионов случаев

Подарок к Лиго: из проведенных за прошедшие сутки 1413 тестов на заражение новым коронавирусом ни один не дал позитивного результата. Такая статистика держится уже третий день подряд, о чем свидетельствуют обобщенные данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

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Вчера был госпитализирован еще один заболевший Covid-19. Всего в больницах Латвии находятся девять пациентов с этим заболеванием, из которых восемь — случаи средней тяжести, у одного болезнь протекает в тяжелой форме. Всего из стационаров выписаны 174 пациента.

За время пандемии в Латвии было проведено 140 437 тестирований на новый коронавирус, выявили 1111 заболевших, из которых 903 вылечились, а 30 умерли.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией по всему миру превысило девять миллионов человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заболевания в режиме реального времени.

Среди мировых стран больше всего от эпидемии пострадали США (более 2,3 млн, следом идут Бразилия (1,1 млн) и Россия (591 тысяча). В общей сложности от болезни умерли 472 тысячи человек по всему миру. Выздоровели 4,5 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за последние сутки зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом. Основным очагом распространения инфекции сейчас стала Латинская Америка, также быстро растет число заболевших в Индии и Пакистане.