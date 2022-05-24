Третий год подряд апрель и май в Латвии холоднее нормы

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, третий год подряд и апрель, и май в Латвии были холоднее обычного.

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С 1 по 20 мая текущего года средняя температура воздуха по стране была +9,2 градуса, что на 1,5 градуса ниже показателя 1991-2020 годов. Поскольку последние дни мая ожидаются дождливыми, средняя температура за весь месяц будет более чем на градус ниже нормы.

В мае прошлого года средняя температура воздуха была +10,6 градуса, или на 0,8 градуса ниже нормы, тогда как в мае 2020 года при средней температуре +9,5 градуса она была на 1,9 градуса ниже действующей климатической нормы.

До прошлого года нормой считались средние значения метеорологических параметров за период 1981-2010 гг., затем был введен новый период климатической нормы — 1991-2020 гг. Такой порядок установила Всемирная метеорологическая организация.

Если сравнивать новую климатическую норму с предыдущей, самое быстрое потепление в Латвии наблюдалось в декабре, который стал теплее на 0,9 градуса. Средняя температура воздуха в феврале и ноябре повысилась на 0,6 градуса, в мае не изменилась, а в октябре даже понизилась на десятую долю градуса.

Однако относительно недавно — в 2018 году — был побит рекорд самого теплого мая. Среднемесячная температура воздуха тогда достигла +15,3 градуса.

Апрель со средней температурой воздуха +5,0 градусов был на 1,1 градуса холоднее нормы. В прошлом и позапрошлом году средняя температура второго месяца весны составила +5,4 и +5,6 градуса соответственно.

С другой стороны, март в последние годы был теплее, чем обычно; последний холодный март был в 2018 году, когда среднемесячная температура воздуха была -2,4 градуса или на 2,6 градуса ниже действующей нормы.

В начале мая этого года по всей стране была засуха, а вторая декада месяца в Латгале и Видземе была более дождливой, чем обычно. В южной части Курземе в связи с продолжающейся засухой действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первой половине июня в Латвии ожидается преимущественно прохладная и дождливая погода.