Третья доза вакцины от Covid-19: Восточная больница исследует уровень антител у медиков

В Рижской Восточной клинической университетской больницы началось тестирование медиков, привитых от Covid-19 в конце прошлого года и начале этого года. Цель тестирования - проверить уровень антител, а также опросить врачей о необходимости ревакцинации, сообщает Latvijas Avīze.

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Если результаты проверки покажут необходимость в третьей прививке, то руководство больницы обратится в Министерство здравоохранения с соответствующей просьбой.

Член правления больницы Харалдс Плаудис рассказал, что в случае многих врачей и медсестер с момента вакцинации прошло больше девяти месяцев.

“Мы решили, что проведем тесты на антитела первым двум сотням вакцинированных, которые повторно не болели Covid-19, чтобы убедиться, что после длительного времени сохранился достаточно высокий уровень антител”, - сообщил Плаудис.

Кроме того, больница провела опрос с участием 500 работников. Плаудис считает, что медики должны быть в группе, которую необходимо защитить третей дозой вакцины.

Вопрос третьей дозы обсуждают и в Клинической университетской больнице им. Страдиня. Инфекционист Уга Думпис сообщил, что часть вакцинированных медиков болеют Covid-19 в легкой форме - несколько дней держится температура, насморк, болит горло, но осложнений нет. Интерес к ревакцинации есть, но медики не считают это важным и неотложным вопросом, отметил специалист.

Думпис сказал, что медики привиты вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna. Если бы их прививали вакциной Janssen, то через полгода им бы потребовалась вторая доза. Сейчас завершились исследования, указывающие на необходимость второй дозы спустя полгода после получения первой дозы Janssen, поэтому решение о ревакцинации этой группы привитых - вопрос нескольких недель, сообщил Думпис.