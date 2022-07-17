Третья ротация латвийских солдат отправилась в Косово

Начальник Объединенного штаба Национальных вооруженных сил Латвии генерал-майор Имантс Зиединьш и командующий мотострелковой бригадой Сухопутных войск полковник Сандрис Гогерс встретились с военнослужащими, которые отправились в Косово на руководимую НАТО миротворческую операцию.

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По традиции на церемонии проводов латвийские военнослужащие получили от руководства оборонного ведомства флаг Латвии и буханку ржаного хлеба.

В миротворческой операции в Косово Латвия участвует легкой пехотной ротой, которая интегрирована в состав многонационального батальона под командованием США и осуществляет патрулирование, поддержание боеспособности, а также выполнение задач силы быстрого реагирования.

Это третья ротация военнослужащих Национальных вооруженных сил, которые отправятся на службу в Косово. Первая ротация латвийского контингента отправилась в Косово 7 июня 2021 года.

Ранее Латвия участвовала в международной операции с февраля 2000 года по август 2009 года с подразделениями разного размера и специализации. Решение о возобновлении участия в операции в Косово до 31 декабря 2023 года было принято Сеймом Латвии 3 сентября 2020 года по призыву заместителя командующего Верховным командованием ОВС НАТО в Европе.

На основании резолюции, принятой Совбезом ООН в 1999 году, была начата международная операция под руководством НАТО в Косово. Ее основными задачами являются создание и поддержание безопасной среды, гарантирующей свободу передвижения по всей территории Косово для всех граждан, независимо от их этнического происхождения. Также задачей операции является "поддержка и координация международных усилий по оказанию гуманитарной помощи, поддержка и координация сил безопасности Косово, поддержка развития мирного, стабильного, демократического и многоэтнического Косово".

В настоящее время Латвия также участвует: в миссии НАТО в Ираке, глобальной коалиции под руководством США против ИГИЛ в операции "Непоколебимая решимость" в Ираке, Учебной миссии ЕС в Мали, в операции по стабилизации под руководством ООН в Мали MINUSMA, в военной операции ЕС в Средиземноморском регионе "Eunavfor Med Irini".