Третья волна Covid-19 и трения в правительстве. Главное о Covid-19 на 24 февраля

Медики предупреждают о более разрушительной третьей волне Covid-19, премьер-министр и президент недовольны смягчением ограничений, а высокооплачиваемую должность в Бюро вакцинации покинул координатор. Delfi коротко рассказывает главное о Covid-19 на 24 февраля.

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Цифры. В Латвии за сутки выявлены 983 новых случая Covid-19, скончались 17 человек. Доля положительных результатов составила 7,8%.

В Литве выявлен 631 новый случай Covid-19, скончались 10 человек. В Эстонии коронавирусом заразились 1069 человек, четыре человека скончались. Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 814,99 случаев на 100 000 населения, а доля первичных позитивных результатов - 13,6%.

В марте может начаться третья волна Covid-19. Третью волну коронавируса Латвии стоит ждать в ближайшие две-четыре недели, написала в Twitter директор Неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. По ее прогнозам, на Пасху больницы будут загружены сильнее, чем на Рождество. Это связано с распространением британского штамма коронавируса.

Строгие ограничения могут вернуться. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) считает, что если заболеваемость Covid-19 в Латвии не снизится, можно достаточно уверенно прогнозировать запрет на различные услуги. Он напомнил, что вчера на заседании правительства большинство министров договорились об открытии небольших магазинов, хотя эпидемиологи предупреждают о распространении в Латвии британского штамма Covid-19.

Президент Латвии поддержал премьер-министра. Если после смягчения ограничений заболеваемость Covid-19 повысится, то премьер-министру придется потребовать отставки отдельных министров, заявил президент Латвии Эгил Левитс. По мнению президента, в правительстве сложилась неудовлетворительная ситуация с принятием решений и кризисному менеджменту в связи с Covid-19. Он считает недопустимым, чтобы министры выступали лоббистами "своих" отраслей.

Смена кадров в Бюро вакцинации. После месяца работы в Бюро вакцинации по личным причинам пост решил покинуть координатор процессов Петерис Римшс. Он работал над организацией процесса вакцинации пожилых людей.

В Латвии не могут подтвердить информацию о сокращении поставок AstraZeneca. Во вторник источник в органах ЕС сообщил агентству Reuters, что поставки вакцин AstraZeneca могут быть меньше 50% предусмотренных договором, что осложнит выполнение плана Европейской комиссии привить к концу лета 70% взрослого населения ЕС. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) считает, что произошло недоразумение - возможно, прозвучавшая информация была ошибочной.

Торговые центры в финансовой яме. Доходы латвийских торговых центров от арендной платы в феврале нынешнего года по сравнению аналогичным периодом 2020 года упали на 57% или 8,6 млн евро. Альянс поддерживает предложение министра экономики Яниса Витенбергса о создании нового целевого инструмента господдержки для отрасли, пострадавшей от ограничений для борьбы с Covid-19, - поддержки по компенсации арендной платы.