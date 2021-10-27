Третью дозу вакцины от Covid-19 получили уже больше 6000 человек
Foto: LETA

До вторника, 26 октября, включительно бустерную дозу вакцины от Covid-19 получили 6184 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

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До сих пор люди со слабым здоровьем или имуносупрессией могли получить так называемую бустерную дозу вакцины от Covid-19 в Латвии. В свою очередь, с 6 октября дополнительная доза предлагается и жителям в возрасте от 65 лет, сотрудникам сферы здравоохранения и взрослым клиентам центров социального ухода и пансионатов. Ревакцинацию можно делать после того, как прошло шесть месяцев с момента получения второй дозы вакцины.

Согласно данным NVD, во вторник бустерную дозу получили 473 человека, в понедельник — 496, а в целом количество реципиентов третьей дозы продолжает расти. В период с 4 по 10 октября в целом введена 631 доза, а в неделю с 11 октября бустерную дозу получили 1637 человек. На минувшей неделе ревакцинацию сделали 2765 человек.

В целом во вторник прививку от коронавируса сделали 9605 человек, 5111 из них получили первую дозу, 1587 — вторую дозу, а 2434 привились вакциной Johnson&Jonson, которая состоит из одной дозы.

Большинство привитых во вторник были людьми, которые не входят ни в одну приоритетную группу. Вакцинацию прошли 1902 пожилых человека старше 60 лет, 784 жителя с хроническими заболеваниями и 363 медика.

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