Три человека госпитализированы после удара молнии в здание в пятницу

В пятницу, 18 августа скорая доставила в больницу трех человек после удара молнии в здание, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.

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Три человека были доставлены в больницу бригадами скорой для дальнейшего обследования. Состояние пострадавших было стабильным, они находились в сознании.

В службе пояснили, что во время грозы в здании проходило мероприятие, в ходе которого эксплуатировалось множество электроприборов.

В то же время в службе скорой помощи отметили, что, в отличие от разрушительной грозы в начале августа, других вызовов, связанных с серьезными или тяжелыми последствиями, в пятницу не поступало.

Тем не менее, в службе добавили, что медики столкнулись с осложнениями, вызванными грозой, в том числе с затоплением улиц, отключением электричества на опорных пунктах бригад и затоплением парковок автомобилей.

Благодаря поддержке Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) эти проблемы были быстро устранены.

Как уже сообщалось, 18 августа в Латвии действовало оранжевое грозовое предупреждение.