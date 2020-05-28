Три из четырех новых случаев Covid-19 констатированы в Приекульском крае, а еще один - в одном из регионов, где количество зараженных не превышает пять, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Таким образом, если отнять случаи выздоровления, в Приекульском крае болеют Covid-19 43 человека.

Активные случаи заболевания зарегистрированы на сегодняшний день в 49 самоуправлениях Латвии. Первое место занимает Приекульский край, где заболеваемость составляет 578,4 случаев на 100 000 населения. Далее идут Коценский край (171,5) и Стопиньский край (121,1).

В Риге заболеваемость составляет 87,3 случая на 100 000 населения, в Латвии в целом за 14 дней - 5,5 случая.